Robotterne flytter ind: Nu bliver stemmen din nye mobiltelefon

For nogen virker det sikkert som taget ud af en fremtidsfilm, hvor en person taler ud i luften, mens en computerstemme metallisk svarer tilbage.

Men netop sådan nogle stemmestyrede, digitale assistenter begynder for alvor at betyde noget herhjemme.

- Vores vision for fremtiden de næste fem til ti år er, at der sker et skifte fra den mobile verden til, at computeren er overalt, forklarer Chris Chan, der er product manager for Google Home, til Ekstra Bladet.

Lytter i hjemmet

I Danmark lanceres Google Home og Google Home Mini onsdag. Begge er stemmestyrede enheder, der i princippet virker som den Google Assistent, man i et par måneder har kunne bruge i sin mobiltelefon.

Forskellen er bare, at de stemmestyrede enheder skal placeres i hjemmet, hvor de virker både som højttalere og evigt lyttende mikrofoner:

- Computeren, du i dag har i lommen som en mobiltelefon, vil fremover være overalt, hvor du bevæger dig.

- Det kan være derhjemme, i bilen eller på jobbet. Og det giver en mulighed for at bruge nogle helt andre tjenester, end vi har i dag, som kan gøre dig mere produktiv, styre underholdningen eller informere dig bedre, forudser Chris Chan.

Bag om Google Assistent I de nordiske lande kalder vi stemmetjenesten Google Assistent, mens den i engelsktalende lande hedder Google Assistant. Tjenesten virker på alt fra mobiltelefoner til tablets, fjernsyn, højttalere og smarture. Indtil videre dog alene på Android og iOS-mobiltelefoner og tablets i Danmark. Google Assistent findes globalt på mere end 500 millioner enheder og er ved udgangen af i år i 80 lande på flere end 30 forskellige sprog. Alene i USA ventes halvdelen af alle Google-søgninger i 2020 at foregå via en stemmeassistent. Kilde: Google

Frihed fra mobilen

Erfaringen fra USA, hvor de stemmestyrende enheder har en meget stor udbredelse, er, at styring af musik, tv, smarte pærer og levering af små praktisk informationer om for eksempel vejret bliver mest benyttet.

- Jeg må jo indrømme, at jeg selv kigger mere på min telefon, end jeg burde. Så stemmen handler for os også om, at folk ikke har lyst til at kigge på deres telefoner hele tiden.

- Her kan de stemmestyrede tjenester være med til at give dig et bedre digitalt liv, mener Chris Chan.

Det skal de koste Det bliver Elgiganten og Googles egen webshop, der i første omgang sælger de nye enheder. Prisen er 449 kroner for den mindste kaldet Google Home Mini. Den store udgave med navnet Google Home koster 1149 kroner. Modellerne kan udføre det samme, men har af gode grunde forskellige højttalere, hvor Google Home leverer den bedste kvalitet.

Nu taler Google Assistent dansk

- Betyder det, at det traditionelle tastatur og mobiltelefonen så helt forsvinder?

- Nej, det er ikke et alt eller intet.

- Det er jo lidt, som da mobiltelefonerne begyndte at betyde noget, hvor folk sagde, at nu forsvinder computeren. Det skete ikke, fordi computere er gode til at lave en dybere research eller udføre video- og billedredigering på.

- På samme måde er jeg sikker på, at stemmestyring bliver den dominerende metode at styre musik med, men teknologien tager ikke over på alle områder. Brugerne vil selv finde ud af, hvor det er mest praktisk for dem, og hvor de foretrækker deres mobiltelefon til at udføre mere private opgaver.