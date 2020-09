Så er 5G tændt i Danmark

Hvis der er dukket et 5G-logo op på din mobiltelefon de seneste dage, er det ikke dig, der ser forkert.

Med den rigtige nyere telefon, et udvalgt abonnement hos TDC og den korrekte placering er der nemlig nu åbnet op for at bruge Danmarks første aktive 5G-netværk.

Og det er før tid, da TDC efter planen først ville sætte strøm til netværket på mandag.

Se også: Kontrollant om 5G: Ingen grund til panik

5G-telefonen ses til venstre, og om tallene viser, er der fortsat et stykke vej til de helt hurtige 5G-hastigheder. Men særligt i download er 5G - her i hjertet af København - markant hurtigere end 4G. Foto: Ekstra Bladet

5G-telefoner ubrugelige i Danmark

Begrænset dækning

Indtil videre er nytteværdien af netværket dog begrænset. Selv hvis du teknisk er i stand til at koble dig på 5G, er det ikke sikkert, at der findes en 5G-antenne tæt på dig.

Alene centrum af København, Aarhus, Odense og Helsingør er dækket. Og her er der tale om et testnetværk, der ikke dækker hele byen. Men om nogle måneder ventes TDC at udvide dækningen markant.

Også Telia, Teleselskabet 3 og Telenor har omfattende 5G-planer og ventes langsomt at udrulle deres dækning senere i 2020 og de kommende år.

Verdens højeste bjerg får 5G