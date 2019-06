Så god er billig kopi af AirPods

Apples Airpods har fået en enorm markedsandel i kategorien af ægte trådløse hovedtelefoner. Og det betyder også, at der hele tiden kommer nye kloner med et lignende design på markedet.

I nogle tilfælde er prisen for en klon 100 kroner med fragt hele vejen fra Kina. Men dagens testprodukt er langt fra så billigt, men ligheden med Apples AirPods er tydelig.

Produktet hedder Xiaomi AirDots Pro, og det er den velkendte elektronikproducent Xiaomis forsøg på at lave en slags AirPods-kopi - komplet med ‘tandbørste design’ og det hele.

En væsentlig forskel mellem AirDots og AirPods er imidlertid, at AirDots bruger silikone-puder (eller skum) til at skabe tætning mod ørekanalen.

Det giver bedre isolering mod støj fra omgivelserne og gør det ikke mindst lettere at skabe en kraftig basgengivelse. Ulempen er selvfølgelig, at det kan være svært at finde puder, der giver en god pasform. Og mange kan heller ikke lide følelsen af gummipuder inde i øret.

AirDots (til venstre) er lidt større end originalen fra Apple. Etuiet er også betragteligt større. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Se også: Lækreste Microsoft-bærbar nogensinde

Ganske stort etui

Undertegnede er ikke en af dem. Testproduktet, vi modtog fra online-butikken iWill, ankom kun med et par ørepuder, mens den version, der sælges til forbrugerne, har tre sæt. Det gør det lidt svært at sige noget om pasformen, men vi skabte selv en brugbar løsning ved hjælp af lidt mindre puder, fra en anden hovedtelefon vi havde liggende. Komforten er uanset pudevalg god - AirDots er nemlig lette og plagede os på ingen måder selv efter længe lytning.

AirDots er fysisk lidt større end AirPods, og især den lille pind, der går ned til munden, er tykkere end Apples. Enhederne sidder fast i etuiet med små magneter og klikker på plads, når man sætter dem til opladning.

Etuiet er betydeligt større end Apples, men det har også været tilfældet med alle andre produkter i denne kategori, vi tidligere har testet. AirDots-etuiet er i det mindste mere kompakt end til Bang & Olufsens E8 2.0, som vi testede for nylig. Men begge giver altså en betydelig ‘bule’ i lommen.

Første gang du bruger hovedtelefonen, går de direkte i parringstilstand, men hvis du vil parre dem med en ny kilde senere, skal du holde knappen på etuiet inde i et par sekunder. Det er en meget bedre løsning end andre hovedtelefoner med touch, hvor du ofte er tvunget til fysisk at se, om du har aktiveret den ønskede kommando.

Touch og støjreduktion

AirDots Pro har også touch på begge ørepropper, men Xiaomi har valgt at begrænse antallet af kommandoer. To tryk på højre hovedtelefon sætter musikken på pause eller genstarter den. To tryk på den venstre giver adgang til stemmeassistenten på din telefon, og holder du fingeren inde på enten den højre eller venstre enhed aktiveres den aktive støjreduktion.

AirDots Pro har nemlig aktiv støjreduktion, men er ikke særlig effektiv. Med funktionen fjerner et lille filter en mindre del af de laveste frekvenser, men teknologien er meget langt fra den støjreduktion, du får i større hovedtelefoner med mere kraftfuld effekt. Men i kombination med passiv støjundertrykkelse fra gummi-puderne, kan du ganske godt holde larmen fra omgivelserne ude. Og her trækker den aktive støjreduktion altså ikke ned.

Touch-funktionerne virker også fint. Det er ikke nemt at skabe intuitive muligheder på disse berøringspaneler, men vi ville gerne have haft muligheden for at springe frem og tilbage i numrene. Det er også vigtigt at nævne, at AirDots Pro kun taler kinesisk, hvilket kræver, at du lærer at forstå, hvordan de få kommandoer lyder på det sprog.

Hovedtelefonerne har autopausefunktion, som automatisk sætter afspilningen på pause, hvis du fjerner dem fra øret. Det virker fint, men det er lidt frustrerende, at de ikke genstarter musikken, når du sætter hovedtelefonen tilbage i øret igen.

AirDots Pro gør det danske godt, men er på flere vigtige områder dårligere end Apples AirPods. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vanvittig skærm på ny mobil

God, men ikke stor lyd

Lydmæssigt er AirDots Pro relativt habile, især når man kigger på modellens prisklasse. De har ikke den samme opløsning og luftighed som de meget dyrere Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 eller Sennheiser Momentum True Wireless, men der er stadig meget at holde af.

AirDots Pro er først og fremmest meget afbalanceret. De har en præcis, men ret fuld basgengivelse, en forholdsvis godt opløsning i diskanten og giver en temmelig varm lyd, der er let at holde af.

Lyden minder stort set om Apples AirPods, men originalen er luftigere og har en endnu mere fyldig og større basgengivelse, som faktisk er ganske imponerende, da de ikke bruger gummi-puder i ørekanalen.

Lidt mere luft og plads til de forskellige lydkomponenter havde gjort AirDots bedre, og det samme havde et lidt bedre opløsning af de øvre mellemtoner, men samlet er modellen lydmæssigt et godt alternativ.

Små magneter gør det nemt at få hovedtelefonerne til at glide på plads i etuiet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Nogenlunde batteri

Et område, hvor Xiaomi ikke matcher Apple, er på batteriets levetid. AirDots Pro kan ikke klare mere end tre timer stereoafspilning, og så kan du lægge en time eller to til, hvis du kun bruger en enkelt af ørepropperne.

Etuiet giver godt to opladninger, så den samlede afspilningstid ligger omkring ti timer. Det må siges at være moderat. Samsung Galaxy Buds giver seks timer på en opladning og 13 timer med etuiet, mens Apples AirPods klarer fem timer på en opladning og 24 timer med etuiet.

Vi sætter imidlertid pris på, at Xiaomi har valgt USB-C som opladningsstandard, og ørepropperne oplader også relativt hurtigt i etuiet. En time er nok til at oplade dem helt, og 10 minutter giver over en times afspilningstid. Etuiet understøtter i øvrigt ikke trådløs opladning.

Designet af både AirDots og AirPods er lavet, så de kan være bedre til samtaler, end på de modeller som sidder helt inde i øret. Men Xiaomi kan heller ikke her matche originalen.

Indendørs er det lidt som at tale i en dåse, udendørs i mere støjende omgivelser kan vi kun gøre os moderat forståelige under samtaler. AirDots kan ganske enkelt ikke fokusere godt nok på vores stemme i byens støj, og derfor oplevede vi et par ‘jeg hørte ikke, hvad du sagde’ fra vores samtalepartnere.

Vi har bestemt oplevet værre hovedtelefoner, når det gælder samtaler, men som nævnt er det altså et område, hvor originalen fra Apple er bedre.

Denne kan bruges blandt andet til at sætte hovedtelefonerne i parringsmode. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Se også: Giv dine højttalere nyt liv

Konklusion

Xiaomi er kendt for at lave mange gode produkter, der koster mindre, end hvad mange konkurrenter kræver for lignende produkter. Roborock S50 robotstøvsugeren er et eksempel, scooteren Mijia M365 er et andet.

AirDots Pro er også billigere end den gadget, de forsøger at efterligne, men de er også svagere på flere områder. Vi synes, at Apples Airpods giver bedre lyd, de er bestemt bedre til samtaler og har en væsentlig bedre batterilevetid.

Den aktive støjreduktion kunne være en funktion, der havde været mange point værd for Xiaomi, men det virker simpelthen ikke godt nok til at gøre nogen særlig forskel.

I Kina koster AirDots Pro ikke mere end 350 kroner, men du skal regne med godt dobbelt så meget for at få et par fra en dansk butik. Og så er forskellen op til AirPods, Samsung Galaxy Buds eller lignende modeller ikke større, end at vi hellere havde valgt de dyrere alternativer.

Xiaomis AirPods klon er okay, men ikke mere

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Forholdsvis god lyd

Aktiv støjreduktion

Oplader med USB-C

Det bør du overveje

Støjreduktionen er meget svag

Kun tre timers batterilevetid

Ganske stort etui

Lyden kunne have været noget mere luftig og opløst

Kun middelgod til samtaler

Her er alternativerne

Apples AirPods 2. generation med normalt opladningsetui

Den originale hovedtelefon, som de andre forsøger at kopiere. Passer perfekt til Apples iPhones, er slidstærk og god til de fleste. Men du betaler også for glæderne.

Jabra Elite 65t

Den stærke kopi kommer fra dansk Jabra. Modellen er markant bedre end AirDots Pro og på lyd og talekvalitet på højde med og næsten bedre en AirPods. Får vores varmeste anbefaler.