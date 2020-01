Så gode er årets fjernsyn

Med OL i Tokyo senere i år er der ikke helt overraskende fokus på 8K ved dette års CES-messe. De kommende olympiske lege skal nemlig sendes i den skarpeste opløsning.

Samsung lancerede derfor natten til mandag dansk tid hele tre 8K-modeller. Og det er topmodellen Q950, der fanger de flestes opmærksomhed på messegulvet.

Den nye model er tæt på rammeløs med kun nogle få millimeter, der adskiller billedet fra tv'ets ydre kant. På afstand ser man faktisk ikke, at skærmen faktisk har rammer, og selv fra tæt hold er det imponerende lidt, kanten fylder.

Der er skabt plads til flere højttalere i modellen. Foto: Tek.no

På samme tid er dette tv designet til at hænge 'klistret' på væggen. Med sit eget vægbeslag kan tv'et placeres kun 15 millimeter fra væggen, hvilket er meget imponerende i og med, at vi har med LCD-teknologi at gøre.

Sammen med topmodellen, som sælges i 65, 75 og 85 tommer, kommer også Q900 og Q800 med 8K-understøttelse. Førstnævnte leveres i samme størrelse som storebroderen samt i en 98 tommers variant. Q800 findes i flere størrelser: 55, 65, 75 og 82 tommer.

Rammen er så godt som borte. Foto: Tek.no

Årets modeller har samtidig fået en endnu bedre AI-teknologi. Det er angiveligt med til forbedre billedkvaliteten, såvel som at opskalere lavere opløst materiale til 8K.

Da vi står og ser tv'et lidt an. Og selvom du ikke kan se forskel i skarphed, får du stadig en helt anden følelse af dybde, når du ser på 8K. Det er en følelse, vi kan lide.

Indtil videre er tilgængelighed og pris ukendt for de nye modeller.

Blot 15 millimeter ud fra væggen fylder fjernsynet. Foto: Tek.no

En af de ting, der er værd at bemærke med Q950, er, at skærmen har hele seks højttalere. To på undersiden, to på siden og de sidste to placeret øverst på skærmen.

Ved hjælp af disse højttalere kan ny teknologi på skærmen finde og placere objekter, der er i fokus i billedet, og placere dem i et bredere perspektiv end før. Hvis en helikopter i filmen flyver fra venstre til højre, registrerer skærmen dette og foretager ændringer, der giver lyden mulighed for at følge objektet.

Vi fik en lille forsmag på det, og funktionen ser ud til at gøre virke og er med til at forbedre lyden. Hvis du savner lidt tyngde, kan Samsungs kommende soundbar synkroniseres og bruges med fjernsynets egne højttalere.

Skærmen får også noget, Samsung har valgt at kalde 'Digital Butler'. Det er en service, der sammenlægger de forskellige IOT-ting (smarte internet enheder, red.), du allerede har derhjemme, og giver dig mulighed for at bruge og koordinere alt via dit tv.

Og det er sket ikke nogen dum idé, når du tilsyneladende ikke længere har brug for en hub for at holde styr på hele.

En anden ting, der fik opmærksomhed under lanceringen hos ​​Samsung, var udvidelsen af ​serien med ​’The Frame-modellerne’. Disse kommer nu også som 32 eller 75 tommer, hvilket udvider størrelserne i begge ender af skalaen.

Samtidig forbedres belysningen på ‘The Frame’, som fremover kan skifte mellem to forskellige farvetemperaturer i baggrundsbelysningen for at give bedre kontrast og farve i billedet.

Når vi ser de to nye størrelser hængende på væggen, må vi sige, at 32-tommer er den model, vi ser mest nytte i.

Selvom 32 tommer er lille sammenlignet med 75 tommer, er det stadig et ret stort 'billede' at have hængende på væggen. Undertegnede forestiller sig, at denne størrelse passer fint, også når tv’et ikke er i brug.