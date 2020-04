Så godt er det nye iPad-tastatur

Her er dommen

Det er godt

Tastaturet

Forvent samme kvalitet og følelse i fingrene som når du bruger tastaturet på en nyere MacBook-bærbar. Det er et tastatur, du bliver glad for at bruge. Også til opgaver der tager længere tid.

Touchpaden

Den ser lille ud, men har faktisk en meget fin størrelse. Kvaliteten af touchpaden er rigtig god, og når du først har vænnet dig til at have den, vil den få stor betydning for brugeroplevelsen på din iPad Pro.

Softwaren

iPadOS og Magic Keyboard er de perfekte partnere. Det er tydeligt, at Apple har gjort alt for, at firmaets eget tastatur og egen software selvfølgelig fungere sammen. Og det gør de.

Det er skidt

Hældningen

Ganske vist kan du dreje skærmen trinløst med det hængsel, som din iPad Pro magnetisk er ’hæftet’ fast på. Men hældningen bagud er ikke imponerende. Bare 10 graders mere hældning bagud ville have gjort underværker. Forvent dog at hængslet giver sig en smule, og hældningen bagud derfor løbende forbedres.

Tyngden

Apple oplyser klogt nok ikke vægten på Magic Keyboard på sin hjemmeside. For både modellen til 11 og til 12,9 tommers iPad Pro er tung. Magic Keyboard og den 12,9 tommers udgave vejer mere end en MacBook Air. Og begge udgaver føles lidt for tunge, var vores oplevelse under testen.

Prisen

Der er ikke sparet på noget i Magic Keyboard. Og da slet ikke prisen, som er på svimlende 2999 kroner for den største udgave og 2599 kroner for den lille. I begge tilfælde er den pris klart for høj og burde være 1000 kroner lavere, hvis pris, kvalitet og brugeroplevelse skulle hænge sammen.

Konklusion

Jeg har det lidt med Magic Keyboard, som jeg har det med Apple Pencil. Det er velbygget og originalt ekstraudstyr, som er rart at have, men ofte ikke nødvendigt.

I hvert fald ikke for flertallet af dem, der køber en iPad Pro og udnytter enheden til at se video, lytte musik og læse på.

Pennen kan naturligvis være relevant for dem, der bruger deres iPad til at tegne på. Derimod er tastaturet alene for dem, der har en våd drøm om, at de skal skrotte den bærbare og primært bruger deres iPad Pro som arbejdsredskab.

I de tilfælde er Magic Keyboard uden tvivl det bedste og dyreste tastatur, du kan købe lige nu. Det er ikke perfekt, da vægten er noget høj, hældningen på skærmen for lille og prisen klart for høj.

Men for den rigtige bruger, der har savnet et godt tastatur til deres iPad Pro, er valget nemt: køb denne model.