Så længe holder Samsung liv i din telefon

Lover at opdatere Galaxy S20-serien og Galaxy Z Flip i en længere periode - se herunder hvor længe der er liv i modellerne, hvis du køber dem

Årets første fire store topmodeller fra Samsung bliver vedligeholdt med sikkerhedsopdateringer i fire år og får to Android OS-opgraderinger, skriver MereMobil.dk.

Det er vel at mærke udregnet fra, hvornår produkterne blev tilgængelige på markedet første gang. Og ikke hvornår du køber.

For Samsung Galaxy S20-serien regnes der derfor fra den 6. marts 2020, mens datoen for Samsung Galaxy Z Flip er den 14. februar 2020. Dette er de internationale datoer for salgsstart på produkterne.

Vanvittig telefon til vanvittige købere

Det betyder, at købere af Galaxy S20 Ultra, S20+, S20 og Galaxy Z Flip skal forvente opdatering Android-platformen til og med Android 11 i 2021 og Android 12 i 2022.

Da Android-opdateringer udsendes i efteråret, når telefonerne ikke at komme med på Android 13 i 2023.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Sikkerhedsopdateringerne bliver udsendt hver måned i de første tre år. I det fjerde år modtager telefonerne opdateringer hvert kvartal. Det oplyser Samsung Danmark til MereMobil.dk.

Du kan få et overblik over Samsungs planer for opdateringer til Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra og Galaxy Z Flip i skemaet herunder.

Samsungs nye topmodel fejler