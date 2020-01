Så nemt kan du få godt wi-fi

ANMELDELSE: Vi har testet et wi-fi-system, der er umuligt at få i en nemmere udgave

Zyxel er sandsynligvis bedst kendt for sine forretnings- og professionelle produkter, men for nylig er firmaet også kommet ind på forbrugermarkedet - blandt andet med et par løsninger inden for mesh-netværk.

Produktet, vi har til test i dag, er virksomhedens mesh-pakke kaldet Zyxel Multy U. Zyxel hævder, at Multy U vil få nye målgrupper til at blive interesseret i netop mesh hovedsageligt gennem en ekstremt enkel installation og ikke mindst det lidt mere attraktive design.

Og det må vi give dem ret i. Efter vores mening er Multy-U-enhederne temmelig pæne at se på og leveres endda med læderstropper i kassen, der kan bruges til at hænge dem på en krog, hylde eller lignende. Mere om det senere.

Det koster det med 3 enheder i kassen:

Specifikationsmæssigt er Multy U et såkaldt AC2200-produkt, hvilket betyder, at det leverer i alt 2200 megabits (noget afrundet) over sine tre radiobånd. Mere specifikt betyder det op til 833 megabits på hver af de to 5 GHz-bånd og op til 300 megabits over 2,4 GHz.

Det faktum, at Multy U har tre bånd, betyder også, at et af 5 GHz-båndene er forbeholdt kommunikation mellem de forskellige wi-fi-enheder, hvilket i teorien gør, at hastigheden falder, når du bevæger dig uden for hovedenhedens dækningsområde. Det skulle give dagens testprodukt en fordel i forhold til tobånds-løsninger som Google Wifi.

Ellers har enhederne to Ethernet-indgange, hvilket betyder, at du kun har en port tilgængelig på hovedrouteren. Det er noget tyndt - men hvis du har mulighed for at flytte nogle af dine gadgets, er det muligt også at forbinde dem til satellitterne.

Det koster det med 2 enheder i kassen:

Ikke smart tænkt. Foto: Tek.no

Som nævnt er det muligt at hænge enhederne op, men det bliver hurtigt tydeligt, at der er en grund til, at Zyxels pr-billeder ikke inkluderer strømkablet. Netkablet er ikke vinklet og er også konstrueret med et forholdsvis langt og stift strømstik, som i praksis gør det helt umuligt at hænge knudepunkterne på væggen på en god måde.

Det store X foran er ellers tændt og lyser konstant i blåt, lyserødt og violet, så længe alt er fint med netværket. Det er en skam, at det ikke er muligt at justere lysstyrken lidt, da lyset let bliver irriterende i et soveværelse eller i en mørk stue. Heldigvis kan du slå det fra via app’en eller via en knap på bagsiden af ​​enhederne, men så har du i praksis ingen mulighed for at finde ud af, om enhederne overhovedet er tændt.

Hvis du vælger at bruge enhederne i lodret stilling, har Zyxel en løsning, hvor du fjerner dækslet og sætter det i hak i bunden af ​​enheden, hvilket skaber en slags fod. Denne løsning fungerer godt, men vi forestiller os, at det ikke vil være et stort problem at ødelægge den let skrøbelige plastfod. Måske havde det været bedre med et design, hvor enheden faktisk kunne stå af sig selv?

Det koster det med 1 enhed i kassen:

Opsætningsprocessen er i det mindste meget gennemtænkt. Multy U bruger først og fremmest Bluetooth til selve opsætningen, så appen selv kan søge efter enhederne og forbinde dem til det netværk, man ønsker.

Standardopsætningen opretter et netværk, der fusionerer 2,4 og 5 GHz-båndene til et samlet netværk, men du kan også vælge at oprette separate netværk, hvis du ønsker det. Vi synes, det er lidt underligt, at Zyxel-appen ikke kræver, at du indtaster din adgangskode to gange i tilfælde af, at du skulle have skrevet noget forkert ved første forsøg.

Efter opsætning af hovedenheden bliver du spurgt, om du vil tilføje flere enheder til netværket, og her synes vi, at Zyxel har tilføjet en strålende funktion. I modsætning til nogle af de andre installationsassistenter, vi tidligere har set, får du en målingsbaseret vurdering af, om du har sat satellitterne på det rigtige sted. I vores tilfælde betød det, at vi havde placeret satellitten for tæt på hovedenheden og blev bedt om at flytte den længere væk.

De fleste andre produkter, vi har testet, kontrollerer kun, at forbindelsen mellem enhederne er god nok, og det er første gang, vi bliver bedt om at øge afstanden mellem boksene. Meget nyttigt - og app’en sørger også for, at firmwaren i enhederne opdateres til den nyeste version, inden du får grønt lys. Selv for dem, der ikke er netværksekspert, bør det derfor være en temmelig nem sag at oprette et velfungerende mesh-netværk.

Alternativet fra Google:

Sådan kan enhederne stå selv. Foto: Tek.no

Det skal retfærdigvis siges, at vi oplevede store vanskeligheder med at få satellitten til igen at oprette forbindelse til mesh-netværket, efter at have taget strømmen for at lave nogle målinger. Satellitten gav os kun et rødt lys, der fortalte os, at noget var galt, og den eneste løsning var tilsyneladende at nulstille til fabriksindstillingerne.

Og selv det var ikke ligetil. Det viste sig, at vi også skulle genstarte hovedenheden, inden vi fik en stabil forbindelse til satellitten. Appen fortalte os bare grundlæggende bare, at alt er i orden, selvom det ikke var muligt at oprette forbindelse, så her har Zyxel brug for forbedringer. Det er en skam taget i betragtning af, at den oprindelige opsætning var så enkel.

App’en bruger efter vores mening også et par sekunder for meget, hver gang vi logger ind og kontrollerer status. For at fjernstyre systemet skal du desuden oprette en Zyxel-konto, og app’en har også ret dårlige muligheder for at konfigurere avancerede funktioner. Der er gæstenetværk og mulighed for at etablere en temmelig detaljeret familiekontrol, men udover det er der ikke mange muligheder. Du kan vælge en anden DNS-server, opsætte portvideresendelse og DMZ-zone.

Vi kan godt lide muligheden for at lave dæknings målinger med din mobil, hvor app’en informerer i realtid om signalstyrken på systemet. For eksempel kan det være praktisk, hvis du har døde zoner eller har behov for at teste din placering af noderne.

Et andet godt alternativ:

Som tidligere har vi kontrolleret ydelsen i undertegnedes ca. 80 kvadratmeter store lejlighed. Det er et areal, der normalt kan dækkes pænt med en enkelt router, men på grund af et stålklædt modulbad i midten og nogle betonvægge, opstår der let døde zoner for netværks signalerne.

Målingerne her er for det første absolut godkendt i sig selv, og for det andet bemærker vi, at de har været meget stabile med kun minimale variationer fra den ene testkørsel til den anden. Det tolker vi som et godt tegn.

I betragtning af at Multy U ikke understøtter mere end 2x2 MIMO, er det heller ikke overraskende, at vi ikke opnår de mest enorme hastighedsmålinger, men for langt de fleste bør dette være mere end godt nok.

Vi erfarer også, at man i denne lejlighed sandsynligvis kunne klare sig med en enkelt enhed, da enhed nummer to ikke havde en voldsom positiv effekt på målingerne, før vi bevægede os til vores yderste målepunkt, inde i et betonklædt lagerrum.

Pr-foto

Som nævnt tidligere er der ikke den store hastighedsforstærkning at hente, før vi bevæger os helt ud til yderkanterne - og i praksis vil der være et stort behov for mesh i netop denne lejlighed. Vi er imidlertid ikke langt under grænsen for, hvor mange kvadratmeter en Multy U kan afdække.

For sjov lavede vi også en uhøjtidelig måling med Ookla Speedtest ude i opgangen ved elevatoren. Her målte vi 2 Mbit/sek download med kun en Multy-enhed, mod 37 Mbit/sek med to.

En lille sidebemærkning er, at undertegnede har brugt en Android-boks i stuen til at streame spil fra pc'en i soveværelset for nylig, og ydelsen her var væsentligt bedre med den anden Multi-node frakoblet. Vi har også bemærket, at Philips Hue tilsyneladende har haft noget længere responstid end normalt, mens vi har haft Zyxel-systemet i hus.

i forhold til konkurrenterne er der ingen tvivl om, at Zyxel tilbyder god værdi for pengene. Måske er de mest relevante sammenligninger i tabellen Google Wifi, Asus Lyra og til dels TP-Link Deco M9.

Se også: Nu ændrer dit wi-fi sig markant

Vi er ikke frygtelig imponeret over, hvor godt Zyxel formår at udnytte 'backhaul' trebånds løsningen og havde håbet på bedre hastighed ved de to yderste målepunkter (soveværelser og lagerrum, red.). Sammenlignet med konkurrenterne følger den stort set med - og alle disse er lanceret til en højere pris end Zyxel-løsningen.

Forresten understøtter Multy U ikke såkaldt 'daisy chaining', og derfor skal alle enheder have direkte kontakt med hovedenheden. Du kan ikke bruge en satellit til at oprette forbindelse til en anden satellit. Det understøtter den større enhed Multy X. Begge understøtter også såkaldt Ethernet-backhaul, dvs. du bruger et kabel til at forbinde satellitterne til hovedenheden. Det har vi dog ikke testet.

Der er meget at holde af med Zyxel Multy U. De er små og relativt placeringsvenlige, selvom hængeløsningen ikke er så let at håndtere, som vi havde håbet.

De er ekstremt lette at opsætte, yder godt og er desuden fleksible i indkøb, da en, to eller tre styks-pakkerne forholdsvist koster det samme.

Med hensyn til ydeevne er Zyxel muligvis ikke i stand til at slå konkurrenterne, men kombinationen af ​​design, ydelse og brugervenlighed gør dette til et godt valg for mange. Havde prisen været endnu lavere, ville vi have kvitteret med en anbefaling.