Så vildt er Sonys flagskib

Det er mere end to år siden, at Sony lancerede topmodellen med LCD-teknologi, som vi i dag tester efterfølgeren til, kaldet ZD9.

Den var allerede dengang et superkøb og kan fortsat måle sig op mod de fleste. Også selv om to år gammel teknologi jo nærmest er en evighed siden.

Men nu er erstatningen på 65 tommer endelig klar. Den hedder ZF9, og den ligger i samme prisklasse som for eksempel Samsungs bedste model med LCD-teknologi og 4K opløsning kaldet Q9FN. Altså omkring 20.000 kroner.

Det er en prisklasse, hvor du har mange godbidder at vælge imellem, og hvor også en række af OLED-modeller kan være gode alternativer. Konkurrencen er derfor hård.

Ligner en klassiker

Sony leverer et sofistikeret design, ligesom Samsung også gør med sin top-of-the-line LCD-teknologi.

Det betyder, at du får et klassisk sort tv med enkle rammer og skarpe vinkler.

Men rammerne har en lille finesse, der viser, at det her er et Sony-produkt. De har en slags hård overflade, samtidig med at firmaet også fortsætter med strimlen ved yderkanten af tv'ets ramme, som på en måde deler enheden i to.

Dette er en løsning, vi synes er sej, og samtidig har Sony lavet et mønster på bagsiden, selv om vi må sige, at forgængeren ZD9 lige var hakket sejere og mere speciel.

Men vi kan bedre lide foden på nyheden. Forgængeren havde en fladere fod placeret midt på tv'et. Nu får du to separate, vinklede fødder, som er placeret lidt længere ude mod kanterne, og det giver et bedre helhedsindtryk.

Fjernbetjeningen er ikke den mest spændende, vi har set, men den får jobbet gjort. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Android 8.0 er bedre

Sony valgte at gå over til Android-platformen på deres fladskærme for nogle år siden, og nu er version 8.0 ankommet. Vores første indtryk fik vi på storebroderen AF9, og i udseende er der ingen forskel på den model, og hvad du får serveret på ZF9. De er trods alt nært beslægtede produkter.

Den nye version har fået en række forbedringer i forhold til den tidligere version, så menuerne er strammet op, det er nemmere at overskue dem, og selve platformen er mærkbart mere stabil.

Tidligere havde styresystemet en tendens til at være længere tid om at loade, så apps eller funktioner altid havde en langsom reaktionstid. Dette er blevet meget bedre med den nye version.

Hvis du sammenligner platformen med Samsung og LG, dvs. Tizen og WebOS, vil vi sige, at disse stadig er bedre at bruge, men det skal ikke desto mindre bemærkes, at Android ikke længere ligger langt bagud.

Det samme kan man sige om fjernbetjeningen, der er pænt og ligetil at bruge, men designet lever ikke helt op til fjernsynets.

Brug for justeringer

En af de ting, vi var overrasket over med ZD9, var, at det havde et par billedtilstande, der så meget godt ud fra fabrikken. Det samme kan ikke siges om ZF9’s standardindstillinger.

Både indstillingen Vivid og Standard giver dig traditionen tro et billede med et kraftfuldt blåstik, hvor også lysstyrken og kontrasten er sat for aggressivt. Dette er ikke usædvanligt og er noget, der ses hos de fleste producenter. Det er indstillinger, der skal få fjernsynet til at se godt ud i butikken, mener vi.

Ofte har du en slags biograftilstand eller tilsvarende, du kan vælge i stedet. Men den er ikke helt så præcis på ZF9, som den var på ZD9 - uden dog at være direkte elendig.

Der er simpelthen brug for nogle justeringer, før skærmen tager sig bedst ud.

Alternativt kan du bruge et Apple TV, hvis du har det ved hånden. Ved at bruge det til for eksempel at se Netflix, aktiveres Dolby Vision, hvilket giver dig et meget godt resultat.

Vi må heller ikke glemme tv'ets egen Netflix-indstilling, som også gør det bedre end de normale indstillinger.

Selv på gamle Top Gear-episoder. leverer billedprocessoren et godt resultatet. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fantastisk til meget - men ikke alt

Da vi testede den større udgave af denne model, AF9, oplevede vi et af de hidtil bedste tv, når det gælder billedkvalitet. Og ZF9 har arvet nogle af disse gode kvaliteter - men ikke alle.

Begge har den nyeste X1 Ultimate processor fra Sony, og det er en af de allerbedste chips på markedet.

Billedbehandlingen er virkelig god. Selv ret dårlige billedkilder med komprimeret indhold hæves betydeligt, før de når skærmen. Denne chip er særlig god til at forbedre skarpheden i billedet, uden at det bliver for støjende.

Samtidig er bevægelserne silkebløde. Denne kombination af stor skarphed og gode bevægelser suppleres af masser af lysstyrke og livagtige farver. Især når du ser indhold i HDR, performer denne skærm virkelig.

En anden ting, vi er imponeret over, er ZF9’s synsvinkel. Normalt er LCD-skærme generet af dette, og det er betydeligt bedre at bruge en OLED-skærm.

Men ZF9 er imponerende god til at vise et fint billede, selv når du går langt ud på siden af skærmen.

Med andre ord gør denne skærm meget rigtigt godt. Men den er ikke helt på toppen på alle områder.

En af de ting er sortniveauerne, som for eksempel Samsung Q9FN klarer bedre. Vi kan ikke sige, at niveauet er direkte dårligt, men i forhold til den koreanske konkurrent er det svagere. Og i dette prisniveau kan du derfor vælge alternativet fra Samsung eller en OLED-model for at få et meget bedre resultat.

På samme tid er skærmen noget plaget af såkaldt ‘blooming’. Hvis vi afspiller indhold, der indeholder et stærkt oplyst objekt mod en sort baggrund, så skinner lyset ud fra mørket.

Dette er langt fra usædvanligt på LCD-skærme, men i denne prisklasse har vi set det gjort bedre.

Skærmen har et ret lavt lag. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fin til spil

Til gaming er denne Sony-model ikke den værste.

Men hvis du forsøger at gøre det i standardmode, vil du få en dårlig oplevelse. Her ligger inputlaget lige under 100 millisekunder, hvilket ikke er godt nok til at spille for eksempel skydespil.

Hvis du sætter dit tv i spiltilstand, ændres tingene til det bedre. Derefter viser vores måling 23,4 millisekunder, som ligger inden for grænsen for de fleste spil. For eksempel giver Q9FN fra Samsung dig et inputlag på mindre end 15 millisekunder, men denne Sony-model er altså også god til spil.

Kræver hjælp til film

En anden ting, der imponerede os med AF9, da den blev testet, var lydkvaliteten. Det samme kan ikke siges om ZF9. Den er ikke direkte dårlig af en fladskærm at være, men heller ikke særlig imponerende.

Lyden er ret tynd, svag og mangler den gode vokal, som AF9 tilbyder. Den er ikke i nærheden af at være så varm i klangen.

Så skal du se film, vil et eksternt lydsystem normalt være obligatorisk for at give nok bas og magt til den lyd, som en film fortjener.

Konklusion

Dette tv fra Sony har fået ansvaret for at være firmaets topmodel i LCD-skærme, og det gør den ganske godt. Men samtidig må den kæmpe i en prisklasse, hvor man gradvist får mange gode muligheder at vælge imellem.

Tv'et har den nyeste version af Android-platformen, hvilket gør det bedre at bruge end før. Øget stabilitet og mindre rodede menuer er blandt de ændringer, du kan nyde. Men vi vil stadig pege på Samsungs Tizen-platform, som den mest brugervenlige, tæt efterfulgt af LGs WebOS-løsning.

Sony har i mange år vist, at de mestrer billedbehandling, og det nyeste chipset X1 Ultimate er et af de stærkeste, du kan købe i dag. Det betyder ekstremt gode egenskaber i skarphed og bevægelse, mens farverne også er præcise og gode nok, hvis du ellers justerer dem rigtigt.

Men det er ikke nok til at slå de allerbedste fladskærme på markedet.

Sony Bravia KD-65ZF9 er set til 18.999 kroner. Men prisen har for kort tid siden været 15.999 kroner, så overvåg eventuelt markedet og vent på en bedre pris.

Rammerne har deres eget twist på overfladen. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fordele

Stort og robust design

Android 8

Meget god billedbehandling

Meget god til farver

Meget god til bevægelser

Understøtter Dolby Vision

Anstændigt input lag

Det bør du overveje

Ikke så godt et sortniveau som de allerbedste LCD-skærme

For meget ‘blooming’ for så dyrt et tv

Svag lyd

Alternativer

Det bedste LCD-tv

SAMSUNG QE65Q9FN

Jagter du LCD-tv i denne prisklasse, skal du tage et kig på denne topmodel fra Samsung. Det er nemlig lykkedes at skabe et tv, der kan give dig et råt, sort LCD-niveau med masser af lysstyrke, gode farver og bløde bevægelser.

Derudover leverer Samsung en god brugeroplevelse med sin Tizen-platform. Den kobler andre produkter sammen med fjernsynet på en god måde, og du kan ofte bruge den fjernbetjening, der følger med, til også at styre dem.

Set til 22.990 kroner.

OLED til en god pris

PHILIPS 65POS873

TV over 20.000 kroner er ikke for alle. Og du behøver ikke nødvendigvis at betale så meget for at få et tv, der virkeligt gør det godt.

Denne Philips-model har meget af det bedste, du kan ønske fra et tv. OLED-panelet sikrer dig et flot sortniveau og farver, der er naturlige. På samme tid har dette tv noget, ingen anden tv-producent kan prale af, nemlig Ambilight.

Ambilight-teknologien oplyser væggen bag tv'et med de samme farver som på skærmen. Mange har elsket denne funktion og ender med et nyt tv af samme mærke, næste gang de handler.

Set til 15.999 kroner.