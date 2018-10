Sådan beskytter du dig bedre mod techgiganternes svigt

Undgå at blive det næste offer for et stort datalæk hos Facebook og Google

De elsker data, fordi data er lig med penge. Og mange data bliver til rigtig mange penge.

Men når ’varen’ hos firmaer som Facebook og Google er data om alt, hvad du laver i dit liv, så stiger risikoen også for, at dit privatliv ender hos de forkerte.

Det har netop Facebook og senest Google flere gange vist ved at lække data eller lade andre misbruge de informationer, som du i tillid til techgiganterne har lagt ud på sociale netværker eller i uvidenhed har delt, fordi du har sagt ja til de meget lange betingelser, som ingen jo læser.

Sjuskede groft

I denne måned er Facebook kommet i fokus for groft at sjuske med mindst 50 millioner brugeres data, efter at firmaet ved en fejl gav hackere fri adgang til at logge sig ind på brugernes konti.

Også Google har i stilhed lukket et hul i sit nu forhenværende sociale netværk Google+, der gav uvedkommende adgang til alt fra brugernes navne til deres private adresser.

Også arbejdsplads, køn og alder lækkede Google.

Del meget mindre

Sagerne viser med al tydelighed, at der er brug for at beskytte sig bedre. Og her er første skridt at dele så lidt som overhovedet muligt med for eksempel Facebook.

For selvom det virker smart, at andre kan blive mindet om din fødselsdag eller finde din private adresse, er det også nøglen til, at der kan laves en meget personlig profil af dig.

Eller i værste fald at dine data misbruges til at købe varer i dit navn eller afpresse dig.

Slå to-faktor til Ved nogle af de store datalæk har hackere fået adgang til brugernavne og passwords. Og det viser, hvorfor det er vigtigt altid at slå to-faktor-bekræftelse til på de tjenester, hvor du har mulighed for det. Ved at gøre det kan du lægge et ekstra lag af beskyttelse ind.

Lav en spøgelsesprofil

Overvej først, om du har lyst til at dele den mailadresse, som du normalt bruger, på de konti, du har hos techgiganterne. Det er nemt for dig at skabe en spøgelsesprofil, hvor du ikke bruger din normale mailadresse, din rigtige alder eller andre private oplysninger.

På den måde kan du som minimum sikre dig bedre end ved hovedløst at udfylde alle felterne, som Facebook og Google gerne vil have dig til.

Det er også vigtigt, at du begrænser delingen af data ved at vælge de mest restriktive indstillinger på dine profiler. Du skal forvente, at techgiganterne som standard har valgt den indstilling, der giver dem mest data. Brug derfor lidt tid på at tjekke hvordan din profil er sat op.

Fjern mobil app

Husk også, at din mobiltelefon kan bruges til at overvåge dig tættere, end når du blot bruger en tjeneste på computeren. Du bør overveje helt at slette apps fra Facebook og Google på din mobil.

