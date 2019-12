Sådan bliver dit wi-fi vildt hurtigt

ANMELDELSE: Ny router bryder gigabitgrænsen - men foreløbigt anbefaler vi de fleste at vente med at købe den

Vi testede de første wi-fi 6-routere i sommer, i form af Netgears RAX80 og Asus AX88U. Konklusionen på det tidspunkt var, at der ikke var nogen grund til at opgradere til ny teknologi, hvis du allerede har en god router fra den forrige generation.

En af grundene var, at disse routere kun har gigabit ethernet-porte, hvilket betyder, at du er nødt til at slå flere porte sammen (såkaldt ‘ethernet aggregation’, red.) for at drage fuld nytte af de bedre hastigheder, som wi-fi 6 kan tilbyde.

Denne gang er turen kommet til to bedre udstyrede wi-fi 6-routere, som begge leveres med ethernet-porte, der er i stand til at overføre mere end en gigabit pr. sekund. De routere, vi taler om, er Netgears RAX120 og TP-Links relativt nyligt lancerede Archer AX6000.

Disse er stadig to-bånd routere som 'kun' har et 2,4 GHz og et 5 GHz netværk at tilbyde, og begge har en teoretisk tophastighed på i alt 6000 Mbit / sek (mere specifikt 1200 Mbit/sek ved 2,4 GHz og 4800 Mbit/sek. ved 5 GHz).

Fordelene ved wi-fi 6 kan kort sagt sammenfattes til: Højere hastighed, højere kapacitet, bedre ydelse med flere enheder og lavere strømforbrug.

En af nyhederne med wi-fi 6 er også, at understøttelse af 160 MHz båndbredde ved 5 GHz er betydeligt mere udbredt end på ældre routere. Vi har derfor testet routerne med både 160 MHz og 80 MHz brede kanaler.

Ulempen ved 160 MHz er, at du optager næsten alle de tilgængelige kanaler på 5 GHz-båndet, og at du og din nabos router derfor muligvis prøver at sende på de samme kanaler. I en sådan situation kan man måske opleve, at 80 MHz er hurtigere end 160 MHz, selvom wi-fi 6 har teknologier, der skal forbedre dette.

I teorien giver 160 MHz en fordobling af den tilgængelige båndbredde, men i praksis er dette sjældent tilfældet. Wi-fi 6 stiger også fra 256-QAM til 1024-QAM (kvadraturamplitude-modulation), hvilket betyder, at hver pakke kan bære 10 bit data i stedet for 8.

Det øger kapaciteten pr. strøm fra 433 Mbit/sek til 600 Mbit/sek ved 80 MHz og det dobbelte ved 160 MHz. Som i den forrige test brugte vi en Dell Latitude 5490, som vi lånte fra Netgear til vores båndbredde-test. Denne har en integreret Intel AX200-chip, der understøtter wi-fi 6.

Intel AX200 understøtter to streams samtidigt (såkaldt 2x2), hvilket betyder, at den absolutte maksimale teoretiske båndbredde er 2400 Mbit/sek ved 160 MHz.

TP-Link har otte gigabit LAN-porter og en WAN-port med op til 2,5 Gbit/sek. Dermed kan du nemt få trådløse hastigheder over en gigabyte, hvis du har en bredbåndslinje med de hastigheder. Foto: Tek.no

Med hensyn til hardware er de to routere relativt ens, men i valg af porte er der et par betydelige forskelle. Hvis du har et stort behov for at tilslutte kablede enheder, skal du overveje TP-Link over Netgear, da Archer AX6000 har solide otte Ethernet-porte mod 'kun' fem på RAX120.

En af ethernet-portene på sidstnævnte understøtter dog hastigheder op til 5 Gbit/sek., mens Archer AX6000 har en WAN-port på op til 2,5 Gbit. Med andre ord: Netgear giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en netværksdisk eller anden enhed med mere end gigabytehastighed, mens TP-Link har reserveret denne port til internetforbindelsen.

Imidlertid har begge muligheden for såkaldt ‘link aggregation’ på to af de andre Ethernet-porte, så du kan valgfrit flette to porte i 2 Gbit/sek mod enheder, der understøtter dette. Her handler valget derfor om anvendelse.

Hvis der købes nye routere, fordi du har en stærk bredbåndslinje derhjemme og vil have muligheden for at bruge den trådløst, skal TP-Link sandsynligvis være det første valg af disse to, mens Netgear har en fordel, hvis du vil have en hurtigere forbindelse til en NAS eller andet.

Netgear-routeren har én WAN-port og fem LAN-porter, hvoraf den ene LAN-port klarer op til 5 Gbit/sek. To USB-A-porter lader dig koble netværksdiske og lignende til routeren. Foto: Tek.no

Netgear har dog også en anden fordel, og det er, at den understøtter WPA3, som vi kaldte 'den største Wi-fi-sikkerhedsopgradering i 14 år'. Det gør TP-Link ikke i øjeblikket, men vi er blevet informeret om, at det er lige rundt om hjørnet gennem en softwareopdatering.

Det er også værd at bemærke, at WPA2 er standard på RAX120, på trods af at WPA3-kryptering skal være bagudkompatibel med WPA2 uden problemer. Så du skal gå ind i routerens opsætning for at skifte bagefter. Det gælder også mange af de moderne funktioner, der hjælper med at gøre nymodens wi-fi bedre.

Netgear har for eksempel OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access, red.) slået fra som standard, som i praksis er hovedfunktionen for bedre kapacitet og trafikflow med wi-fi 6. Pudsigt. Routeren er også konfigureret til at bruge 80 MHz kanalbredde som standard, så hvis du vil have de absolut bedste hastigheder på 160 MHz, skal du gå ind i interfacet og skifte.

Det samme gælder TP-Link. MU-MIMO er også slået fra som standard, og det samme gælder såkaldt ’airtime fairness’, uden nogen umiddelbar årsag. Kanalbredden er indstillet til ’Auto’, som i vores test ikke gav de bedste hastigheder.

Selvfølgelig skal det siges, at netværket fungerer fint, selv uden disse funktioner er tændt, men lidt af pointen med nye routere er at få adgang til de teknologier, der vil gøre den trådløse netværksoplevelse bedre, og det gælder især for dig, der har mange brugere og enheder online på samme tid.

Netgear siger også, at OFDMA er slået fra på grund af kompatibilitets- og ydelsesproblemer, at mange IOT'er ikke understøtter WPA3 og ikke engang den implementerede overgangstilstand, og at 160 MHz kanalbredde ville være en dårligere mulighed for brugeren, hvis denne ikke har en klient, der faktisk understøtter 160 MHz.

Archer AX6000 fra TP-Link har én USB-C-port og en formal USB-A. Foto: Tek.no

Opsætningsprocessen for begge routere er ellers meget ligetil. Du opretter forbindelse til standardnetværket ved hjælp af adgangskoden på bagsiden af ​​routeren, klikker gennem et par skærme i appen og vender den, og netværket er klar til brug.

Her har routerproducenter tydeligvis lært en ting eller to fra den enkelhed, vi har set ved opsætning af mesh netværk i de sidste par år, men tilsyneladende kommer det på bekostning af nogle funktioner, som vi normalt ville se tændt. De tilknyttede apps er også meget enkle og tilbyder kun basale funktioner, så for alle de avancerede funktioner, må du åbne webopsætningen for at ændre på dem - henholdsvis på routerlogin.com eller -.net for Netgear og tplinkwifi.net for TP-Link.

Begge understøtter også såkaldt Smart Connect, som fusionerer 2,4 og 5 GHz-båndene i ét netværk, og derefter vælger routeren den tilstand, hvor det er mest passende. Dette skal også aktiveres manuelt og er fornuftigt for de fleste applikationer. Til tests som denne holder vi båndene adskilt, da vi tester ydeevnen separat.

Først LAN Speed ​​Test, hvor multigigabit-porten i Netgear RAX120 naturligvis giver en fordel. TP-Link gør det som forventet og noget bedre end både Asus AX88U og Netgear RAX80, som vi testede sidst. TP-Link klarer sig også noget bedre end Netgear på de testpunkter, der er længst væk fra routeren, hvilket også matcher det, vi så i den forrige test, hvor Netgear måtte se sig slået af Asus på dette punkt. Netgear ser ikke ud til at være specialist i dækning, selv om de klarer sig meget godt på korte og mellemstore afstande.

Som tidligere fungerer den aldrende wi-fi 5-router Asus AC86U også bedst de steder, der er længst væk fra routeren.

Med iPerf-testprogrammet har vi 'nulstillet' Netgear-portfordelen ved at køre to iPerf-sessioner samtidig mod to servere, der er forbundet til hver ethernet-port på TP-Link. Så får vi ret sammenlignelige resultater.

Her er karakteren til routeren fra TP-Link. Foto: Tek.no

Her ser vi, at vi får nogenlunde ens tal fra de to routere, når forholdene er optimale, men begge må se sig slået af Asus AX88U ved maksimal hastighed. Den lykkedes det os at få hele 1538 Mbit/sek fra.

TP-Link-routeren falder også meget hurtigt, da vi øger afstanden, men er nogenlunde på linje med Netgear på de punkter, der er længst væk fra routeren. Generelt er det således meget jævnt, men vi foretrækker nok TP-Link Archer AX6000, fordi den tilsyneladende holder hastigheden lidt bedre, når der er lang afstand til routeren og mange vægge imellem. Lidt bedre dækning, simpelthen.

Ved 2,4 GHz er der imidlertid en tydeligere forskel og næsten ren knockout til fordel for TP-Link. Det var lige før, at vi blev i tvivl, om vi ikke havde aktiveret 40 MHz kanalbredde på Netgear, men det havde vi. Mærkeligt nok klarer RAX120 sig også betydeligt dårligere end lillebror RAX80 her, og det kan tyde på, at Netgear har en vis optimering at foretage.

Vi har ikke haft mulighed for at teste, om OFDMA og andre wi-fi 6-forbedringer faktisk giver en bedre oplevelse, når mange enheder er tilsluttet på samme tid.

Her er karakteren til routeren fra Netgear. Foto: Tek.no

Formålet med denne test var at forsøge at få en indikation af, om der er nogen pointe i at opgradere til en af modellerne, hvis du har planer om at skifte til en router med wi-fi 6 support. Svaret på det er måske ikke et klart og rungende ja, men der er nogle gode takter her, som bestemt bør overvejes.

Først og fremmest vedrører det multigigabit-porten, som disse modeller har, og de mindre dyre modeller mangler. Hvis du ønsker at bruge en bredbåndslinje på mere end 1 GBit/sek, skal TP-Link Archer AX6000 overvejes stærkt, mens Netgear RAX120 er mere velegnet til dem, der muligvis har et lynhurtigt netværksdrev, de bruger meget.

Et foreløbigt pluspoint for Netgear RAX120 er, at den allerede understøtter WPA3-kryptering, men det er også lige rundt om hjørnet for TP-Links del. Hvis du har enheder, der opretter forbindelse til 2,4 GHz-båndet, har TP-Link også en klar fordel. Det gælder også, hvis du har mange enheder, der forbinder med kabel, for Archer AX6000 har otte Ethernet-porte, mod 'kun' fem for Netgears vedkommende.

Ud fra et hastigheds- og dækningssynspunkt er der også lidt at hente, hvis man går en model op, men det er ikke nok til at forsvare en opgradering helt på egen hånd. Foreløbigt to solide routere, men vi vil sandsynligvis vente med et eventuelt køb, indtil priserne på wi-fi 6-udstyr er faldet.

