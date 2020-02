Sådan får din mobil bedre lyd

Der findes højttalere og endda stereo højttalere i mange mobiltelefoner i dag. Og mange af dem har en absolut udmærket kvalitet. Men fysikken tillader simpelthen ikke mobiltelefoner at spille som en ordentlig højttaler gør, og højttaleren behøves faktisk ikke at være stor for, at man kan høre mærkbar forskel.

Løsning kan derfor være en Bluetooth minihøjttaler, som de fem vi har testet.

Modellerne varierer meget i størrelse, pris og batterilevetid. Sidstnævnte skal du imidlertid tage med et gran salt, for alle producenterne er lidt optimistiske i deres løfter. For eksempel er modellen Sodapop ikke tæt på de lovede 30 timers spilletid, medmindre du spiller på laveste lydstyrke, hvilket du hverken ønsker eller vil gøre.

Det er desværre sjældent, at den nye USB-C-standard bruges til opladning. I stedet er den forældede microUSB-standard udbredt blandt de små højttalere. Foto: Tek.no

At sortere højttalerne efter byggekvalitet er en svær opgave, da kvaliteten varierer med undtagelse af JBL CLIP 3. Denne model har en god kvalitet og føles ganske enkelt ‘premium’, modsat Sonys model kaldet SRS-XB12.

Det er dog alene kvaliteten af Sodapops og Clas Ohlsons minihøjttalere vi er direkte uimponerede over. Sodapop er i sig selv gennemført bygget, men kunne bestemt bruge en højere plastkvalitet. Clas Ohlson skal derimod stramme op, da gummilugen til højttaleren er så løs, at vi ikke kan tro, at den vil holde nogen form for fugtighed ude. Og den markedsføres ellers som en bruser højttaler med en monteret sugekop på bagsiden.

Sodapop er en lidt for alternativ højttaler og mere smart end brugbar. Foto: Tek.no

De resterende højttalere føles solide, og selvom SRS-XB12 altså ikke føles så 'premium' som Clip 3 eller Muvo Play, er den velbygget og muligvis den mest stilfulde af alle i testen. Den er også mere kompakt og flytbar end de andre. Af alle i testen er det den eneste, vi sandsynligvis ville have sætte på ydersiden af ​​en rygsæk.

Alle højttalere kan tilkobles via Bluetooth, hvilket giver et noget blandet resultatet i vores test. Clas Ohlson skuffer meget ved ikke at tilbyde et mini jackstik, som i mange tilfælde er velegnet til brug med for eksempel en computer og sparer en vis batterilevetid i forhold til trådløs forbindelse. Alle andre modeller i testen har sådan et stik.

Lydkvalitet er naturligvis et af ​​de vigtigste målepunkter for en højttaler. Her er ingen af ​​højttalerne fantastiske, hvis vi sammenligner med højttalere, hvor lydkvaliteten virkelig er i fokus. Men til prisen klarer flere af modellerne sig ganske fint på dette område.

Creative Muvo Play

Af alle de fem nye højttalere i testen har Muvo Play den absolut bedste lydkvalitet. Her får du et godt pres i bunden takket være to passive baselementer - et øverst og et i bunden.

Omkring disse finder vi hævede gummivægge, der løfter højttaleren over den overflade, hvorpå den står og lader luft bevæge sig ind og ud af hulrummet.

På ren lydkvalitet spiller Muvo Play godt med hensyn til balance og kontrol, undtagen ved allerhøjeste lydstyrke. Her ser vi tegn på rust i de øverste registre, især hvis trommer og tung bas involveres. For popsange er det ikke noget stort problem, men det er værd at nævne.

Du finder som den eneste højttaler i testen USB-C til opladning og Bluetooth 5.0, men også et mini jackstik.

Mest positivt er prisen, som betyder, at du får virkelig meget god højttaler til prisen her, hvorfor vi klart anbefaler den.

Sony SRS-XB12

Modellen leverer lyd, der er tilpas god og anvendelig til det meste. Du får også et stort pres i bunden her takket være det passive baselement i bunden. Yderligere er dette element beskyttet af plast og bliver dermed ikke udsat for samme tæsk, som det var tilfældet med Muvo Play.

SRS-XB12 scorer også højt i vores bog hvad angår stilfuldt design og kommer i et utal af farvekombinationer. Kvaliteten er uden tvivl høj, selvom plastik overdelen ikke er lige så veludført som et par af de andre i testen.

Højttaleren er meget mere kompakt end netop Muvo Play, og det er en af ​​dens store styrker. Til trods for sin kompakte størrelse, lyder den godt og kan helt sikkert fungere godt som en højttaler på terrassen eller til en picnic i parken. Ja, eller i en bruser, da den selvfølgelig er helt vandtæt.

Der, hvor Sony skuffer, er ved volumen. Den er mere kompakt bygget end de førnævnte konkurrenter, hvorfor det er uundgåeligt, at den taber lidt her. Omvendt er vi imponeret over, hvad den lille højttaler leverer, især i betragtning af det begrænsede volumen, den har at arbejde med.

JBL Clip 3

Dette er efterfølgeren til - hold fast - JBL Clip 2, som vi tidligere har testet. Dengang vurderede vi den til syv ud af 10 mulige point og kunne godt lide den. Vi anbefalede den dog stadig ikke, da den ikke gav så meget værdi for pengene som de andre i testen og var et tydeligt nicheprodukt.

Clip 3 lider samme skæbne og får karakteren syv ud af 10 på vores skala. Hvis du vil have en højttaler, der tager så lidt plads som muligt, er så praktisk som muligt og let kan kobles til en rygsæk eller til et bælte, er Clip 3 et sikkert valg. Det er, hvad den er lavet til.

Modellen er imidlertid ganske dyr, når man tænker på, at du får markant mindre lydstyrke og bastryk her end i de andre højttalere. Lydkvaliteten bærer præg af dårlig instrument adskillelse, hvilket giver et mindre livligt lydbillede.

I betragtning af størrelsen synes vi dog, at den klarer sig fint, og at kvaliteten af ​​både selve højttaleren og lyden er bestået.

Sodapop

Her er tale om et meget specielt produkt, da højttaleren kan fastgøres til en flaske. Højttaleren leveres også med sin egen specielle flaske, der har et baselement i bunden, og som højttaleren kan pakkes ind i, når den ikke er i brug.

Ideen her er uden tvivl, at den ekstra mængde luft, du får i en flaske, vil øge mængden af ​​lyd du får ud af højttaleren, og det må vi give de norske iværksættere bag, ret i. Det fungerer, og det fungerer godt. Men den totale oplevelse er ikke gennemtænkt i forhold til konkurrenterne.

Selvfølgelig er det fint med volumen, og der er også noget tryk i bunden her, men der er også en del montering involveret hver gang. I alt optager højttaler og flaske betydeligt mere plads. Og uden en flaske er Sodapop simpelthen en ret kedelig oplevelse. Lyden er flad, spinkel og slet ikke opløftende.

Man skulle også tro, at en større 1,5-liters flaske virkelig få højtaleren i hopla, men ingen flasker vi afprøvede kunne konkurrere med den medfølgende. Måske ikke særlig mærkeligt, da den har et integreret baselement, og almindelige flasker bare har, tja, en plastikbund. Og ja, vi prøvede både med og uden vand i flasken.

Nu vi taler om vand: Sodapop er ikke vandtæt. Og heller ikke særlig billig. Hvilket skal tages i betragtning i forhold til de andre i testen. Det skal dog nævnes, at den har en ret lang batterilevetid, og Sodapop selv skilter med en levetid på op til 30 timer. Det er sandsynligvis en smule optimistisk, da det ville kræve en lydstyrke på 60 procent. I og med Sodapop ikke har den højeste lyd i testen, er den på flere parametre en anelse forældet.

Sodapop er set til 399 kroner.

Clas Ohlson Minihøjttaler

Okay, Sodapop kan i det mindste overvejes over Clas Ohlsons alternativ, for her er de fleste ting gået galt. Højttaleren, der simpelthen hedder 'Clas Ohlson Mini Speaker', har omtrent den samme størrelse som en JBL Clip 3, men har betydelig dårligere lydkvalitet og lavere lydstyrke.

For bare en smule mere får du Sonys strålende SRS-XB12, hvilket får Clas Ohlsons alternativ til at blegne. Det er simpelthen en ringe højttaler.

Den har ingen mini jackstik, som vi ellers havde forventet, og så tør vi ikke tro på, at den er vandtæt, hvilket næsten er det mest chokerende, da det er en højttaler, der markedsføres som en bruser højttaler.

Låget, som skal sikre opladningsporten, har ikke den mindste mulighed for at forblive i sin position, og vi nægter at stole på, at den holder vandet ude. Især da den peger op mod, hvor vandstrålen vil komme fra! Og konstant skal åbnes for at oplade. Batteriets levetid er desværre heller ikke noget at prale af.

Højttaleren er set til 113 kroner.