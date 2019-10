Sådan fik Anita kæmpe succes på Instagram

Man skal ikke gå mange meter i en større dansk by for at opdage det. De fleste af os har næsen dybt i vores mobiltelefoner og holder resten af verden ude.

Og møder du den 50-årige bibliotekar Anita Tejlgaard på gaden, har hun skam også en mobiltelefon i hånden. Men modsat de fleste, bruger hun den til at åbne for verden og fange de bedste indtryk.

- Jeg går hele tiden med telefonen i hånden for at kigge igennem søgeren.

- Det gør jeg tit, men jeg kan også godt finde på at stoppe op og kigge rundt for at spørge mig selv: Hvad kan det her sted?

Anita har altid godt kunnet lide at tage billeder, men de seneste seks år har interessen for alvor taget fart. I dag er hun nemlig en af de danskere, der har samlet mange følgere på Instagram ved at dele de bedste skud fra hendes liv.

Bag om Instagram Instagram er en tjeneste til at dele billeder og videoer med. Den blev lanceret 6. oktober 2010. Tjenesten har i dag flere end en milliard brugere. Ifølge Kulturministeriet bruger 42 procent af alle danskere Instagram. Blandt de 12 til 18 årige er det hele 78 procent. Den mest fulgte profil er Instagrams egen med 314 millioner følgere. Herefter kommer fodboldspilleren Cristiano Ronaldo og sangeren Ariana Grande med henholdsvis 187 millioner følgere og 165 millioner følgere.

DET BETYDER DOG IKKE, at de flere end 100.000 følgere ser meget af Anita selv. Hun deler primært flotte billeder af storbyen og den arkitektur, man kan se der.

- Det kom meget af, at jeg arbejdede ude i Ørestad, fortæller hun.

- Jeg blev fascineret af arkitekturen. Og så begyndte jeg at tage en masse billeder på min mobiltelefon. Og kun med den.

- Hvor finder du din største inspiration?

- Min hovedkilde som inspiration er byen. Jeg er vokset op på landet, men er meget interesseret i byen og elsker også London og New York.

- Jeg er vild med det, som sker mellem bygningerne. Jeg synes, at der er en dynamik, en energi og et drive.

- Føler du dig presset til altid at have indhold til dine følgere?

- Jeg føler ikke rigtig et pres for at skulle lægge noget ud, da jeg producerer så meget mere, end jeg lægger ud.

- På en god dag når jeg at tage minimum 1000 billeder, så lige der er jeg ret produktiv. Og så har jeg altid en masse billeder til overs i mit billedredigeringsprogram, som jeg altid kan tage fra og lægge ud, hvis jeg mangler noget.

- Fortæller dine billeder noget om dig selv

- De fortæller noget om mig selv på den måde, at jeg har svært ved at dyrke det grimme.

- Men jeg skriver tit meget under mine billeder, og det peger mod mig.

- Hvordan fik du så mange følgere?

- Min historie er, at jeg meget hurtigt blev stor for tre-fire år siden. Og en af tingene, der har hjulpet min profil rigtig meget er, at jeg er blevet delt på Instagrams egen profil.

- Det hjalp rigtig meget. Jeg vokser stadig i dag, men det går ikke lige så stærkt.

- Er det stadig bare en hobby? Eller er det gået hen og blevet et arbejde for dig?

- Altså, det er jo en hobby, hvor jeg kan fordybe mig og være kreativ, men jeg tjener også lidt på det.

- Men jeg plejer også at sige, at jeg er glad for mit dagjob, og det holder jeg fast i indtil videre.

- Hvis jeg nogensinde skal gøre billeder til mit fuldtidsjob, skal det ikke være igennem Instagram, men som fotograf.

ANITA HAR I DAG FÅET et stort netværk ud af sin profil på Instagram og haft mange gode oplevelser.

Men selvom tusindvis bogstaveligt talt følger med, når hun går ud i byen, er det sjældent, at hun bliver genkendt.

- Jeg mærker ikke så meget, at jeg har så mange følgere i min hverdag. Der er jeg bare Anita, der går på et arbejde, hun godt kan lide.

- Jeg bliver aldrig genkendt på gaden, når jeg sidder bag kameraet. Jeg har jo ikke en livsstils profil, så det er ikke mig, der bliver eksponeret. Jeg er bare usynlig.

- Men jeg får selvfølgelig en masse mails og henvendelser, jeg skal svare på.

Anitas bedste råd til andre, der vil kaste sig over Instagram, er, at man aldrig skal glemme at have det sjovt med det.

- Mit primære mål er, at jeg skal hygge mig med det.

- Jeg får udfoldet mine kreative sider, og jeg er blevet virkelig glad for at tage billeder. Så det med billederne og min Instagram giver en helt masse ekstra i min hverdag. Det er et sted, man kan fordybe sig.

Anitas egne billeder

Her er tre billeder, som Anita er rigtig glad for.

Anita om billedet: Det er det af mine fotos, der har fået suverænt flest likes det seneste år. Det viser en gammel stavkirke i Norge (fra 1200 tallet) – en fascinerede blanding af Disney og moderne Instagram.

Anita om billedet: Her er det de smukke linjer og selve arkitekturen, der klart dominerer fotoet. Den lille person er med for at vise proportionerne i arkitekturen.

Anita om billedet: Billedet fænger fordi det er symmetrisk og har god dybde og blikket fanges af den røde frakke, der danner en flot kontrast til stationens egne farver. Og igen gir personen liv til fotoet.