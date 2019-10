Sådan har du aldrig hørt bærbar lyd før

- Det skal være simpelt, sagde Scott Fink fra Sonos for et par år siden, da Ekstra Bladet interviewede ham om filosofien bag højttalerne fra det amerikanske firma.

Og filosofien har ikke ændret sig siden, selvom han dengang var meget skeptisk over for ideen om, at Sonos skulle bygge Bluetooth ind i deres wi-fi-enheder.

- Men man skal aldrig sige aldrig, lød det også i interviewet.

Falder nemt i søvn For at strække batteritiden på op til 10 timers musik går Sonos Move automatisk i sleepmode, når den ikke bruges. Det skal man lige vænne sig til, fordi den først ’vågner’, hvis du trykker på powerknappen på bagsiden eller aktiverer den mobile app.

Rundt design

Den konstatering viser sig i dag at være ganske velvalgt. For Sonos Move, der er en flytbar og tung (tre kilo, red.) højttaler, har netop Bluetooth som en af nyhederne. Det var da også denne trådløse kilde, der fik mest opmærksom ved lanceringen.

Men efter et par ugers test af Sonos Move tør vi godt tildele Bluetooth en birolle. Både design og funktioner er nemlig langt mere interessante, selvom det naturligvis tæller som et plus, at du kan tage Sonos med dig på farten.

Det er særligt to områder, at Sonos med Move flytter sig i en interessant retning.

Det første er designet, der er blevet rundere, fysisk tungere og mere blødt med en base af silicone. Det er et brud med det tidligere lidt firkantede design, som Sonos er kendt for.

Vi kan lide de rundere former så meget, at vi gerne ser inspirationen vandre videre til resten af serien. Tilsætter Sonos flere farver bliver vi endnu gladere.

Du skifter mellem wi-fi og Bluetooth på bagsiden af højttaleren. Knapperne er logisk bygget og nemme at betjene, selv når du ikke kigger på dem. Det gælder også touchknapperne i toppen af højttaleren. Men pas her på med våde hænder - det kan nemlig få knapperne i toppen til at 'gå amok' og sende en masse unødvendige kommandoer. Pr-foto

Automatisk kalibrering

På et andet område er der også grund til at gentage succeseen. Nemlig den automatiske lydjustering, kaldet Trueplay, som Sonos Move indeholder.

Hidtil har teknologien krævet en større indsats fra brugerne, men nu ’lytter’ højttaleren hele tiden efter, hvordan akustikken er i det rum, hvor den bliver brugt. Og så indstilles lyden efter rummet.

Det er en teknologi, der fungerede rigtigt godt under vores test af Sonos Move, der leverer en velvoksen lyd, som spreder sig 180 grader ud i rummet foran højttaleren.

Stor og afbalanceret lyd

Lydmæssigt er der i det hele taget meget godt at skrive om Sonos Move. Vi er klart over niveauet, som firmaets billigste model, Sonos One, leverer.

Lyden kan uden problemer fylde selv et større lokaler med afbalanceret lyd med masser af kraft i både bas og diskant, når der er brug for det

Der er heller intet at klage over, når det gælder batteritid eller skiftet mellem wi-fi-lyd og Bluetooth. Det er som lovet helt simpelt.

