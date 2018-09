Sådan har du aldrig set en mus før

Smerter og ubehag i håndled, underarme og skuldre er tæt på at være en folkesygdom for dem af os, der har en computermus i hånden det meste af arbejdsdag.

Analyseinstituttet Forrester Research forsøgte tidligere i år derfor at kortlægge problemet og fandt med svar fra 5000 amerikanere ud af, at op mod seks ud af 10 computerbrugere oplever denne typer af smerter. Og at flere end hver 10. dagligt har musesmerter.

Et kig rundt i de danske kontorlandskaber afslører også hurtigt flere tegn på problemet.

Det kan være specielle opstillinger ved computeren, hvor noget, der ligner et mindre rumskib, er 'landet' på skrivebordet som erstatning for det traditionelle tastatur og musen.

Eller at nogle af de ansatte i dagens løb flittigt laver øvelser for at strække deres ømme muskler i kroppen.

Du betaler: Apples jerngreb sikrer høje priser på iPhone

Knappen i toppen kan kodes til netop den funktion, der giver mest mening for brugeren. Pr-foto

Se også: Her bliver iPhone XR banket af en prisbillig kineser

Mening med galskaben

Hos Logitech, der er bedst kendt for netop sine mus og tastaturer, har man de seneste år derfor arbejdet på at udvikle en mus, der ikke ligner og fylder som et mindre rumskib. Men den skal stadig kunne noget af det, som tidligere specialudstyr er i stand til - nemlig at gøre musearbejdet ergonomisk korrekt.

De seneste par uger har Ekstra Bladet testet musen kaldet MX Vertical, der som navnet antyder bogstaveligt talt er væltet om på siden.

Og der er faktisk mening med galskaben. I udviklingsarbejdet har Logitech nemlig arbejdet tæt sammen med eksperter inden for både ergonomi og biomekanisk design for blandt andet at finde ud af, hvilken kropsholdning der giver den mindste belastning, når du bruger din mus.

Der er brugt avancerede sensorer til at måle belastningen på en gruppe af testpersoner for på den måde at finde ud af, hvilken effekt det har at ændre musens design hældning.

Her er dommen over iPhone XS: Brug lup for at finde ægte nyheder

Det er ikke første gang, at Logitech forsøger sig med ergonomiske mus. Her er det modellen med det ganske velegnede navn MX Ergo. Pr-foto

Dette smarte lys vil mere end du har brug for

Ikke en mus for alle

Under vores test var det tydeligt, at hånden slapper bedre af og ligger mere naturligt på musen. Den er samtidig bygget betydeligt lettere, end billedet af MX Vertical giver indtryk af.

Som med andre mus fra Logitech er materialerne og funktionerne - som prisen - i top. Men det kræver tilvænning at bruge en computermus, der er bygget så alternativt. For eksempel vil nogen opleve, at musens højre- og venstreknap sidder ubekvemt og lidt for højt oppe.

Det er derfor ikke en mus, som alle bør skifte til, men klart et alternativ til de andre ergonomisk mus, som findes på markedet. Vores råd: test musen i butikken eller hos en kollega inden du skifter.

En af de nye funktioner på musen er i øvrigt, at du med knappen i toppen kan ændre markørens hastighed. Du kan naturligvis også kode knappen til at udføre andre funktioner, der giver bedre mening for dig.

Apple gør livet dyrt og upraktisk for alle mobilkunder