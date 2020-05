Sådan kan computerne tage over

Der er en etisk fælde

Hvor går grænsen for, hvad man kan og må bruge kunstig intelligens til? Spørgsmålet er vigtigt, for hvis teknologien får frit spil, kan det skade samfundet alvorligt.

- I stedet for at sige, at kunstig intelligens skal ind i alle offentlige systemer – som er noget dumdristigt – bør man kigge mere målrettet på områder, hvor der ikke er persondata i først, mener Jacob Knobel.

- For eksempel at bruge AI til at tælle laks eller finde soltag og vindmøller fra rummet. Det er et godt sted at samle kræfterne.

- Hvad er den store etiske udfordring ved at bruge AI på sagsbehandling i for eksempel sundhedssystemet eller hos politiet?

- For at jeg kan slå en person op og genkende ham, skal jeg jo have en database.

- Alle personer i den database er derfor teknisk set mistænkte. Det er jo helt modsat af, hvad vi er vant til, hvor man er uskyldig og først kommer i databasen, når det modsatte er bevist. På den anden måde er vi alle skyldige, indtil systemet siger det modsatte.

Også i sundhedssystemet er der nogle etiske problemstillinger i teknologien, mener han.

- Hvis du kunne vælge mellem en radiolog, der er 60 procent sikker i sin vurdering og taler med dig, eller et system, der er 100 procent sikkert, men som du ikke kan have en dialog med – hvad vælger du så?

- Når jeg holder foredrag om AI, afhænger svarene fra publikum meget af deres alder. De yngre er nemlig mere villige til at lade maskinen styre, end de ældre er, som hellere vil have et menneske til at fortolke og perspektivere resultaterne.

Uanset svaret skal samfundet tænke sig rigtigt godt om, inden man går i gang, mener han.

- Det kan blive en glidebane, fordi man pludselig vænner sig til, at systemerne styrer det hele. Og så er vi måske et sted, vi ikke ønsker at være, men heller ikke kan rulle tilbage.