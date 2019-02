Sådan ser fremtidens telefon ud

INNOVATIVT: Der går lidt tid, før bøjelige telefoner for alvor bliver interessante - men Samsung tog onsdag aften godt hul på teknologien

Tro mig - Samsung havde i den grad byttet om på programmet, da de for kort tid siden gennemførte deres store årlige telefonevent.

For i stedet for stolt at vise Galaxy S10-serien frem, begyndte de med telefonen, der tilhører fremtiden og er så vanvittig dyr, at de færreste får fingrene i den.

Jeg taler naturligvis om Galaxy Fold, der modsat S10e, S10 og S10+ kun i begrænset omfang var blevet lækket inden eventen. Samsung viste sidste år modellen frem i så mørkt et lokale, at man kun kunne gætte sig til, hvordan en foldbar mobil er.

Men onsdag aften fik vi så syn for sagen. Og hvilken sag det er!

Foto: JUSTIN SULLIVAN/Ritzau Scanpix

Samsung-rygter talte sandt

Overbevisende demonstration

Det var således en helt igennem overbevisende demonstration, Samsung lavede af Galaxy Fold. Du kan se eller gense den i videoen i toppen af artiklen.

Telefonen er 4,6 tommer i sammenfoldet tilstand og hele 7,3 tommer udfoldet. Og du kan have op til tre apps kørende på den største skærm. Batteriet er også pænt stort.

Men det, der gør præsentationen og produktet ekstra solidt, er, hvor hurtig, velbygget og gennemtænkt Galaxy Fold virker. Wauw.

Foto: JUSTIN SULLIVAN/Ritzau Scanpix

Vent et år eller to

Altså solidt og gennemtænkt lige indtil vi når til prisen. For den er vanvittig.

Omregnet til danske kroner - og før moms, skat og avance - landet vi på 13.000 kroner. Jo - 13.000!!!!

Den endelige danske pris har Samsung ikke offentliggjort, men de lover, at telefonen kommer i handlen i 2. kvartal 2019. Når det sker, bliver det derfor en nyhed for de få. Og trods det meget positive indtryk af den første bøjelige telefon, der faktisk er værd at overveje, er det måske meget godt.

Om et år eller to er vi flere generationer og flere producenter fremme. Så gør du det klogeste og sparer formuen lige nu, får du med sikkerhed både et mere fejlfrit og ikke mindst billigere produkt til den tid.

Og hvem ved, måske kommer det fra Huawei, Apple eller en helt tredje producent?

Og hvad så med S10? Og alle de andre produkter fra Samsung? Dem kan du læse alt om i chatten længere nede i artiklen.

Det skal du vide om Galaxy Fold Hovedskærm: 7,3 tommers QXGA+ Dynamic AMOLED (4.2:3) Coverskærm: 4,6 tommers HD+ Super AMOLED (21:9) Coverkamera: 10MP (2PD), F2.2 Bagkamera: Ultra-Wide 16MP, F2.2 - Wide 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS - Tele 12MP, F2.4, OIS Frontkamera: Wide 10MP (2PD) F2.2 - RGB depth 8MP, F1.9 Processor: 7nm 64-bit Octa-core processor Hukommelse: 12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0) Batteri: 4.380 mAh (kan oplades trådløst) Styresystem: Android 9.0 (Pie) Dansk pris: Ukendt, mindst 13.000 kroner Lancering: 2. kvartal 2019

