Sælger 5G-telefon til budgetpris

Nokia er igen på banen med en række af nyheder. Blandt andet en 5G-telefon, der nu kommer under den magiske prisgrænse på 5000 kroner, skriver MereMobil.dk.

Du kan se og læse mere og de fire Nokia-nyheder herunder.

Nokia 8.3 - 5G-modellen

Den første 5G Nokia telefon har fået navnet Nokia 8.3. Den understøttes både af standalone og non-standalone 5G-kombinationer, som de forskellige operatører ruller ud i verden.

Det er også den første smartphone, der benytter Qualcomm 5G RF Frontend-modulløsningen som en del af Qualcomm platformen.

Kameraet er et PureView-kamera med Zeiss-optik. 'Zeiss Cinema capture og editor'-funktionen gør det muligt at optage video selv under forhold med begrænset med lys, oplyser Nokia.

Modellen kommer i handlen fra sommeren 2020 i farven Polar Night. Den får en vejledende pris på 4499 kroner for 6 GB RAM og 64 GB intern hukommelse, mens modellen med 8 GB RAM og 128 GB intern hukommelse får en vejledende pris på 4999 kroner.

Nokia 5.3 - klassisk mellemklasse

Her får du en smartphone med en 6,55 tommer skærm, Qualcomm Snapdragon 665 processor og quad-kamera.

Kameraet har Night Mode, som gør det muligt at tage bedre billeder ved svagt lys.

Modellen leveres med Android 10 og giver brugeren hurtig adgang til Google Assistant.

Allerede fra april bliver Nokia 5.3 tilgængelig i farverne Cyan, Sand og Charcoal. Den sælges med 4 GB RAM og 64 GB intern hukommelse og har en vejledende pris på 1599 kroner uden abonnement.

Nokia 1.3 - den billige

Der er tale om en prisvenlig smartphone her. Den vejledende pris er 749 kroner, og den sælges i farverne Cyan, Sand og Charcoal.

Ligesom Nokia 5.3 er Nokia 1.3 også klar i butikkerne fra april.

Modellen leveres med Android 10 (Go Edition). Selvom der er tale om en low-end telefon, får du stadig nogle af funktionerne, der kendes fra de dyrere telefoner. Der er for første gang Camera Go og AI-billedfusionteknologi ved svag belysning, Gallery Go og kant-til-kant skærm i en Android Go-telefon. Opløsningen på skærmen er HD+.

Nokia 1.3 er i øvrigt klar til Android 11 (Go Edition), når opdateringen er klar.

Nokia 5310 - genfødsel af en retromobil

Den sidste Nokia-nyhed i denne omgang er Nokia 5310. Og det er en 'retro-model'.

Hvis du husker tilbage på Nokia 5310 Xpress Music, som kom med MP3-afspiller og FM-radio og havde dobbelt-frontvendte højttalere, så er der lidt af det i Pisces.

Modellen leveres med et klassisk design, og så er den god som musikafspiller.

Allerede i slutningen af marts lander Nokia 5310 i handlen i farverne hvid/rød og sort/rød.

Den har en vejledende pris på 449 kroner.