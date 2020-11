Sælger dig lyd med vilje

Større lyd og aktiv støjreduktion.

Det er de bærende løfter og nyheder, som danske Jabra netop nu markedsfører sin seneste in-ear-hovedtelefon, Jabra Elite 85t, med. Og efter at have testet modellen skriver jeg gerne under på, at Jabra fortsat leverer hovedtelefoner, der er på højde med markedes bedste.

Stadig til priser der ligger et hak under, hvad andre tillader sig at tage.

Køb dem for lyden

Her ses Jabra Elite 85t (forrest til højre) med Apples AirPods Pro og Jabras forrige model, Elite 75t. Foto: Ekstra Bladet

Må ikke blive større

Som det fremgår af billederne i denne anmeldelse, er det derimod ikke et nyt og anderledes design, Jabra frister med. Ganske vist har både ladeetui og de enkelte enheder haft vokseværk, men grundformen er den, man allerede kender fra forgængeren Elite 75t. Og det er godt.

Jeg er stor fan af designet, der - hvis du vælger den rigtige størrelse af de udskiftelige øredutter - sidder godt i ørerne. Samtidig stikker de ikke så meget ud, at man bliver voldsomt plaget af vindstøj.

Men 85t er på kanten af, hvor store firmaet bør lave sine hovedtelefoner - større skal de heller ikke være, selvom den første model faktisk var større.

Smider en 'lydbombe' mod Apple

Vildt god samtalekvalitet

Kender man appen og måden, som hovedtelefoner fra Jabra betjenes på, er der heller ingen overraskelser. Det er fortsat meget nemt at styre volumen, klikke sig gennem musikken og tage eller afvise opkald. Ingen in-ear-modeller har en bedre betjening end Jabra.

Når det gælder opkald, leverer hovedtelefonen samtidig en for kategorien helt fantastisk god lydoplevelse. Både for den, som foretager opkaldet, men ikke mindst for den du har i den anden ende af røret.

Samtalekvaliteten er SÅ god!

Jabras hovedtelefoner er gode til at holde strøm, hvilket er med til at højne brugeroplevelsen betydeligt. Foto: Ekstra Bladet

Disse bønner er et hit

Her halter det

Derimod oplever jeg ikke, at lydkvaliteten trods større og bedre teknisk indmad er blevet markant forbedret. Den er rigtig god, men ikke fantastisk, hvilket er en formulering andre anmeldere også bruger.

Der er plads til forbedringer, men vi taler om detaljer, der lydmæssigt kan bringe modellen helt op på siden af de bedste.

Det gælder også den ægte nyhed i Elite 85t, nemlig den aktive støjreduktion. Igen: Rigtig god, men ikke fantastisk. Både Apples AirPods Pro og Bose QC Earbuds er hakket bedre her. Men netop når det gælder denne funktion, handler det også om, hvilke krav man stiller til støjreduktionen.

Jeg foretrækker, at den er ganske effektiv - men uden at det 'popper' i ørerne - kan holde omgivelserne ude. Og her kan 85t ikke helt være med, endnu.

Det er tydeligt, at Elite 85t (til højre) har vokseværk i forhold til Elite 75t. Og de skal heller ikke være større, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Foto: Ekstra Bladet

Har bygget en vinder

Her er dommen

Hvis du allerede ejer eller overvejer at købe Elite 75t eller Active-udgaven af denne forrige model, kan du glæde dig over, at Jabra gratis har sendt en firmwareopdatering ud, der aktiverer støjreduktion. Ikke helt på niveau med 85t men et godt stykke ad vejen.

Med andre ord er min dom over nyheden også, at ejer du 75t-serien, kan du roligt blive ved den. Så meget bedre er den nye model ikke.

Overvejer du derimod at springe på den velsmurte Jabra-vogn, er Elite 85t derimod en overvejelse værd.