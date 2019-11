Sælger fladskærme med falske tilbud

Der er dømt tilbudsjagt, når næste uge går ’helt i sort’ i en række af både fysiske og digitale forretninger.

På fredag er det Black Friday, mens den efterfølgende mandag har fået navnet Cyber Monday. Og det giver ikke kun store muligheder for dem, der vil gøre en god handel.

Forretningerne ser nemlig også nogle muligheder for at narre kunderne til at tro, at de har sparet mange penge.

- Vi kommer til at se 50 procent gode tilbud, mens resten er noget, du kan købe alle andre tider på året til samme eller lavere priser, lyder vurderingen fra Martin Andersen, der står i spidsen for prisportalen PriceRunner.

Alt for mange tilbud

Aktuelt har portalen lavet en analyse for Ekstra Bladet af priserne på fladskærme, som er blandt de meget solgte tilbudsvarer.

Problemet er bare, at op mod hvert tredje tv i kategorien af de mest populære modeller har fået en højere pris siden 1. september.

Og sammenligner man med data fra sidste års Black Friday, er det netop hvert tredje tilbud, som ender med en dårlig handel.

- Hele humlen i det her er, at der er kommet så mange tilbud. Allerede i dag er det begyndt med Black Week, mens andre gør hele november til tilbudsmåned.

Sparer 22 procent PriceRunner er der de kommende uger i gennemsnit 22 procent at spare på de tusindvis af varer, som prisportalen overvåger. Men når det gælder fladskærme, så vil prisen de kommende måneder med at falde på udvalgte modeller.

Undgå at blive sorteper

- Der kommer bare tilbud hele tiden. Derfor er det også urealistisk at forvente, at de her tilbud er gode hele tiden. Det kan ikke lade sig gøre, for så kunne butikkerne ganske enkelt ikke drive en forretning, mener Martin Andersen.

Løsningen er derfor, at man som forbruger klæder sig godt på til udsalget, hvis man ikke vil ende med at side med sorteper.

- Det kan godt være, at prisen ser ud til at være blevet sat ned, men den er i stedet blevet sat op i ugerne inden udsalget. Og det skal man naturligvis tjekke, før man slår til.

- Men der vil også være nogle rigtig gode tilbud under Black Friday. De er bare blandet op med en masse priser, som ikke er det.

Prisfælder i butikken

Det er dog ikke alene tilbuddene, som udgør en prisfælde, mener Martin Andersen.

- Der er jo en stigende interesse for at hente varerne i butikken, når man har bestilt dem på nettet. Og her findes en masse tilbehør og services, som butikkerne gerne vil sælge, men som ikke altid er et godt tilbud for dig som kunde.

- Derfor skal man altså lave sin research af priserne inden.

