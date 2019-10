Sælges fra i dag: Her er Danmarks dyreste telefon

- Hold op, du kan score mange damer med den, udbrød en af mine midaldrende kolleger, da hun forleden så Danmarks dyreste telefon 'i levende live'.

Og jo, som gadget med potens langt ind i fremtiden er Galaxy Fold, som nyheden hedder, da også noget af et stykke score-elektronik.

Det skal du vide om Galaxy Fold Hovedskærm: 7,3 tommers QXGA+ Dynamic AMOLED (4.2:3) Coverskærm: 4,6 tommers HD+ Super AMOLED (21:9) Coverkamera: 10MP (2PD), F2.2 Bagkamera: Ultra-Wide 16MP, F2.2 - Wide 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS - Tele 12MP, F2.4, OIS Frontkamera: Wide 10MP (2PD) F2.2 - RGB depth 8MP, F1.9 Processor: 7nm 64-bit Octa-core processor Hukommelse: 12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0) Batteri: 4.380 mAh (kan oplades trådløst) Styresystem: Android 9.0 (Pie) Dansk pris: 15.900 kroner. Læs flere specifikationer her Vis mere Luk

Imponerende display

Ved første øjekast minder modellen om fortidens Nokia Communicator, men du får markant mere for de 15.900 kroner, som du fra i dag skal lægge på bordet i udvalgte butikker for at få fingrene i 'dame-magneten'.

I sammenklappet tilstand har du adgang til et eksternt 4,6 tommers display, der ikke er meget bevendt til at skrive lange beskeder på, men fint til at hente de meste basale informationer fra diverse apps med. Og naturligvis til at tage imod opkald og læse sms-beskeder.

Det er nemlig først, når du folder enheden ud, at det 7,3 tommers højtopløste plastikdisplay afsløres i telefonens indre. Og hvilken skærm - og højttalere - det er.

Det samme kan man sige om kameraerne, der er magen til dem, man kender fra Samsungs nyeste Galaxy-topmodeller. Så på det punkt bliver køberne heller ikke skuffet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det største display af plastik på Galaxy Fold er imponerende skarpt og farverigt. Foto: Ekstra Bladet

Alt for sart til hverdag

Samsung er verdensmestre i at bygge displays til både sig selv og andre af verdens førende techfirmaer, fx Apple. Og Galaxy Fold er et mesterstykke i, hvor flot en skærm man kan lave - og nu af bøjeligt plastik.

Højttalerne er de bedste, der nogensinde har siddet i en telefon. Og med 12 gigabyta RAM og en velsmurt Snapdragon-processor går alt lynende stærkt. Det er en fornøjelse at bruge telefonen.

Mindre sjovt er det, at modellen selv efter en månedlang ombygning fortsat er alt for sart til normalt brug.

Du skal holde den langt væk fra vand og sand. Og det store display er følsomt over for for hårde tryk eller negle - læs: så går den i stykker.

Artiklen fortsætter under billederne...

Der gives flere klare advarsler, når du sætter Galaxy Fold op. Skærmdump

Det eksterne display er også skarpt og farverigt, men det er for småt til at foretage mange indtastninger på. Her ses telefonen med et lyst lædercover, der dog er ekstraudstyr. Foto: Ekstra Bladet

Ros for at gå nye veje

Der følger et dekorativt cover med i kassen, men ikke mindst de udmærkede trådløse hovedtelefoner Galaxy Buds.

Både de og telefonen kan lades trådløst, men trådløs lader er desværre ekstraudstyr. Du kan dog genoplade hovedtelefonen med omvendt trådløs ladning, som er en teknologi, der er indbygget i Galaxy Fold.

De ekstra ting i kassen ændrer dog ikke på, at Galaxy Fold er et dyrt og skrøbeligt bud på, hvordan vores mobile fremtid kan komme til at se ud. Om kort tid følger Huawei og Microsoft efter med deres foldbare og bøjelige modeller.

Indtil da skal Samsung have ros for at turde gå nye veje. Også selvom det nok er de færreste, der indtil videre har råd til eller nerver til at lege med.

Artiklen fortsætter under billedet...

Samsung er gået helt nye veje med Galaxy Fold. Foto: Ekstra Bladet

Dieter Bohn fra The Verge har et had-kærlighedsforhold til det dyre eksperiment fra Samsung. Video: YouTube

Her har Joanna Stern fra Wall Street Journal anmeldt den nye Galaxy Fold fra Samsung. Det er den forbedrede version, der fortsat kan være svær at leve med, mener hun. Video: YouTube