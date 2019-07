Sæt musik til dit wi-fi

Da Netgear meddelte, at de nu havde kombineret deres mesh-netværk Orbi med en smart højttaler fra Harman Kardon, tænkte vi: Ja det er da en god ide.

Hvorfor ikke kombinere noget af det mest kedelige, vi har i huset med noget, som faktisk giver lidt glæde?

Nu har vi så haft Orbi Voice, som systemet hedder, til test i et par uger. Og selvom vi stadig kan godt lide ideen, er det klart, at sådanne kombinationsprodukter sjældent kommer helt uden kompromisser.

Og det gælder også løsningen her.

Trebåndsmesh

Systemet, vi tester, hedder RBK50V, og består af en almindelig Orbi-router og en kombineret satellit og smart højttaler. Routeren tilbyder maksimalt 866 megabyte båndbredde over 5 Ghz og 400 megabit over 2,4 GHz, men har desuden en dedikeret 5 GHz-radio, der kun bruges til router-til-satellit-kommunikation.

Det betyder, at Orbi Voice teoretisk set ikke har problemet, som løsninger uden det tredje radiobånd eller normale netværksforstærkere har, nemlig at båndbredden halveres, når du skifter fx signal til din tablet eller computer fra hovedrouteren til satellitens dækningsområde.

Ellers er hovedenheden, som de mest kraftfulde Orbi-router, udstyret med fire ethernet-porte, hvoraf den ene er dedikeret til internetforbindelsen på hovedrouteren. Det er dobbelt så mange som de fleste af konkurrenterne, og noget vi er begejstrede for hos Netgear. Højttaler-satellitten har dog kun to ethernet-port , men det er til at leve med.

Let at indstille

Opsætningen er også rimelig ligetil. Du tilslutter den normale router til strøm og internetforbindelse, downloade Orbi-appen på din telefon - og det meste sker herefter automatisk.

Appen forbinder dig med routerens wi-fi uden at skulle indtaste en adgangskode. Det er brugervenligt. Appen giver også tips om, hvor man skal placere satellitten, men vi kan måske savne Zyxels målebaserede rådgivning i appen. Men at det fungerer fint, er ikke altid det samme, som at det fungerer optimalt.

Under installationsprocessen får du også mulighed for at oprette Amazon Alexa stemmeassistent på satellithøjttaleren. Alexa er stort set ikke tilgængelig herhjemme, og for eksempel giver Bose slet ikke mulighed for at sætte det op, uanset hvor meget vi forsøgte.

Netgear har heldigvis ikke de samme lokaliseringskrav som Bose. Og en engelsktalende stemmetjeneste er jo bedre end ingen - også trods det faktum at vi var nødt til at prøve to gange, før vi fik det til at virke.

Familiekontrol og sikkerhed fra andre

Netgears-appen fungerer ellers på den måde, vi allerede kender. Det betyder, at du har adgang til de mest grundlæggende funktioner i appen, som for eksempel oprettelse af gæstenetværk, ændring af adgangskoder og andre funktioner.

Forældrekontrol er her også, men Netgear har samarbejdet med Disney, så du skal downloade Disneys Circle-app for at styre reglerne. Circle tilbyder mange muligheder, men at skulle håndtere flere apps end Netgears egen er lidt frustrerende. Den grundlæggende løsning er i øvrigt gratis, mens Circle Premium koster gebyr.

Du skal også betale for Netgears omfattende sikkerhedsopløsning kaldet Netgear Armor. Det er en løsning, der leveres af firmaet Bitdefender, hvor routeren er i stand til at blokere for kendte vira og andre forsøg på svindel.

Pakken indeholder også antivirus (Bitdefender Total Security) for et ubegrænset antal enheder samt en funktion, der scanner alle de enheder, du har tilsluttet netværket til, for kendte sikkerhedshuller. Der følger en gratis måned med, men herefter koster det altså et abonnement!

Der er fire ethernet-porte på routeren, mens der er to på satellitten. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Orbi gør dårlig dækning bedre

Vi har som tidligere testet præstationen i en lejlighed på godt 80 kvadratmeter. Den er typisk lidt for lille til større netværker, men denne lejlighed har flere zoner, der kan være vanskeligt at nå med en enkelt router.

Vi oplever, at billigere routere typisk får deres signal stoppet af noget så simpelt som det modulære badeværelse i stål mellem stuen og soveværelset. Derfor satte vi også denne gang satellitten i soveværelset i stedet for i køkkenet, som vi har gjort i en del tidligere tests.

Lad os derfor kigge på ydelsen fra henholdvis en enkelt og to Orbi-routere. Den enkeltstående router er faktisk svagere, end vi havde forventet. Og særligt den maksimale hastighed er lavere, end hvad der tidligere er blevet målt på enkeltstående routere.

På 2,4 GHz, der skaber lidt vanskeligere signalforhold, falder Orbi-routeren ligeledes betydeligt i effekt i forhold til et middelgodt 5 GHz signal. 2,4 GHz har teoretisk en bedre dækning end 5 GHz, men altså samtidig betydeligt lavere hastighed.

Orbi vælger 2,4 GHz i for eksempel badeværelset, hvor mange routere ellers klarer at levere ved 5 GHz. Det sker ikke mindst i den betonklædte kabine, selvom det er mindre overraskende, at der her er brug for den vidtrækkende 2,4-frekvens.

Vi har også testet ved indgangen udenfor lejligheden, hvor signalet skal kæmpe mere for at komme igennem. Her var det umuligt at få et resultat med den enkeltstående router.

Orbi Voice-ydelse

Når vi tilføjer satellitten, overtager den arbejdet med at levere et signal på badeværelset, hvilket resulterede i en fire gange bedre hastighed. I kabinen tæt på satellittens placering er resultatet ti gange bedre. Og nu klarer vi også at få et brugbart signal i gangen med 45 Mbit/sek som medianen.

Det er for eksempel mere end nok til at se Netflix, men langt efter det vi fik, da vi testede to af Asus’ kraftfulde AC86U, der dannede et mesh-netværk. Det klarede næsten 200 Mbit ude på gangen, og der fik vi også et signal en etage højere oppe i huset, hvilket Netgear slet ikke klarer.

Men når vi sammenligner med de klassiske mesh-konkurrenter, ser vi, at Orbi klarer sig godt, når vi går ud i periferien af, hvad en enkelt router normalt kan levere. På det dedikerede 5 GHz-bånd falder hastighederne væsentligt mindre end på mange af konkurrenterne. I alt er resultatet ret godt.

Løsningen med to kraftige routere i stedet for tre mindre enheder, som andre producenter vælger, er nok bedst for dem, der ikke har hundredvis af kvadratmeter at dække, men snarere en eller flere døde zoner i deres hjem, som ikke let kan nås af en router. Og Netgear-enhederne klarede sig altså godt i testlejligheden selv mod konkurrenter, der har tre og ikke som her to enheder.

Den blå lysende ring viser, at stemmetjenesten Alexa venter på en kommando. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Middelgod højttaler

Satellit-højttaleren er brugbar, selv om den ikke ligefrem giver den største hi-fi-oplevelse. Da lyddelen leveres af Harman Kardon, kan vi forvente et massivt basfokus, som vi for nylig har set med Harman Kardons egen Citation One. Orbi Voice er dog ikke så basfokuseret, selvom lyden også går mod den nederste del af registret.

Der mangler en del opløsning i diskanten i tillæg til, at midttonerne er lidt flade og uengagerede. Bassen bliver også skåret lidt for tidligt af, så resultatet er ikke mere end middelgodt. Det lyder som en anstændig Bluetooth-højttaler, men når det kommer til en netforbundet højttaler i hjemmet, forventer vi altså lidt mere. Den har i det mindste meget volumen at byde på, uden at du virkelig får lyst til at spille meget højt.

Her kommer vi også til et af de kompromiser, du sandsynligvis skal acceptere med Orbi Voice. For når du skal tage hensyn til at placere satellitten rigtigt i forhold til routeren, kan det betyde, at højttaleren ikke står, hvor lyden bliver bedst. Derfor havde vi gerne set, at det medfølgende strømkabel var længere.

Det er også lidt mærkeligt, at Orbi Voice kun bruger Spotify Connect, mens Citation One bruger Google Cast. Det betyder, at du ikke kan forbinde disse to højttalere i et multirums system, på trods af at de i praksis er fra samme fabrikant.

Orbi Voice understøtter heller ikke Apples Airplay 2, som også kunne levere lyd i flere rum. Hvis det er det du leder efter så find et andet produkt.

Orbi Voice understøtter heller ikke afspilning fra Apple Music, YouTube Music eller Tidal, så hvis nogle af ​​disse er din foretrukne musikservice, skal du sandsynligvis også rette dine øjne og din tegnebog mod noget andet. Enheden har heller ikke Bluetooth eller nogen form for ekstraindgang, hvis du af en eller anden grund har brug for det.

Konklusion

Netgears Orbi Voice er en god ide, men i praksis lander det på et produkt, som er generet af de kompromiser, du skal lave.

Du vil gerne placere satellitten, hvor den er bedst egnet til wi-fi. Men er du sikker på, at det er præcis, hvor du vil have højttaleren?

Amazon Alexa er en god stemmeassistent, men for danske kunder er anvendeligheden lige nu begrænset. For eksempel taler Alexa ikke dansk.

Højttaleren selv er ikke mere end middelmådig, sandsynligvis fordi routerens dele tager meget plads indeni.

Routerens ydelse imponerer heller ikke. At forbindelsen og dermed ydelsen skifter så nemt til 2,4 GHz er ikke optimalt.

Højttaleren understøtter ikke nogen form for multi-room setup eller de mest populære musiktjenester.

Alt i alt mener vi stadig, at Netgears Orbi-serie er en meget god løsning til at dække store områder med god og hurtig wifi, men Orbi Voice er vi lidt tvivlsomme over for.

Orbi Voice-højttaleren er middelmådig

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Dedikeret 5 GHz bånd til trafik mellem router og satellit

Forholdsvis god præstation, især i satellitdækningsområdet

Kan udvides med flere satellitter

Nem opsætning

Tillader dig teoretisk at bruge Amazon Alexa

Kombineret satellit og højttaler er pladsbesparende

Fire Ethernet-porte på routeren

Det bør du overveje

Lidt for lave hastigheder i toppen af spektret

Systemet skifter for let til 2,4 GHz

Ikke ekstremt imponerende dækning

Middelgod lyd fra højttaleren

Understøtter ikke multi-rums-musik

Familiekontrol kræver egen app

Alexa er kun tilgængelig på engelsk

