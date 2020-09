Sætter computerspil på skoleskemaet

Eleverne i de mellemste klasser kan nu sætte få et nyt 'fag' på skoleskemaet: Computerspil.

I dag lanceres nemlig et digitalt undervisningsforløb med tekster, video, opgaver og endda spil, som skal gøre eleverne mere kritiske over for de spil, de downloader og bruger.

- Vi er altså ikke ude på at få børn til at holde op med at spille computerspil. Jeg spiller selv.

- Det handler bare om at få dem til at være kritiske, når de får et nyt spil i hænderne, siger Lars Hausted, som er forebyggelseschef hos Center for Ludomani, der står bag det nye undervisningsmateriale.

Telefonen du vil elske at hade

Får egen mobil

Også sidste år lavede centeret undervisningsmateriale til danskundervisningen. Dengang skulle det hjælpe de ældre elever i 7. til 9. klasse med bedre at forstå og analysere det reklamemateriale, som spilbranchen bruger til at fange dem med.

Nu gælder det så 4. til 6. klasserne og deres spilbrug.

- De her klasser tilhører en aldersgruppe, hvor de pludselig må mere for sig selv og måske har deres egen mobiltelefon eller tablet, som de spiller, ringer eller chatter på.

- Det er et rigtigt sted at tage fat i dem, når de har deres debut. Det handler om at fortælle eleverne, at der er nogle ting i spillet, som de skal være opmærksomme på, forklarer Lars Hausted.

Skærmdump fra undervisningsmaterialet. Grafik: Malene Dietz/LRI

Se også: Sukker efter en ledning

Psykologisk gambling

Og han er helt med på, at når mange unge - særligt drengene - spiller på computer, så kan man ikke bare trække stikket. Det er heller ikke målet med det nye undervisningsmateriale.

- Det meste gaming er da fedt, men branchen bruger nogle tricks i spil til at holde dig fast. Og nogle af trickene svarer til dem, vi allerede kender fra gambling, som kan få ungerne til at synes, at det er vanvittigt spændende at spille og købe ting.

- Hvad kunne det være for nogle ting?

- Det er typisk, når du køber dig til noget ekstra. For eksempel de her loot boxes med digitalt indhold som man ikke altid kender indholdet af, før man har købt det. Det kunne være et særligt spillekort til FIFA-fodboldspillet eller et våben til Counter Strike.

- Det handler hele tiden om at geare sit spil på samme måde, som når de voksne spiller på en rigtig fodboldkamp.

- Vi kan ikke kalde det gambling, men det er psykologisk gambling, mener Lars Hausted.

'Gaming eller gambling?' er navnet på undervisningsmaterialet, som stilles gratis til rådighed for alle skoler fra i dag via Lindhart & Ringhofs undervisningsforlag, Alinea. Sundhedsstyrelsen har støttet udviklingen af det.

5G for under 5000 kroner