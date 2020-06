Sætter lås på dit digitale privatliv

Det ligner en tanke, at to af verdens største techfirmaer i denne uge skruede op for brugernes privatliv. Både Apple og Google benyttede lejligheden til at sælge budskabet om, at det skal være mere sikkert og ikke mindst privat at bevæge sig rundt på nettet.

Udgangspunktet for de to firmaer er imidlertid ganske forskelligt.

For mens Apple de seneste år har fået stor anerkendelse for at gå langt for at give brugerne større og bedre valgmuligheder, som kan sikre deres digitale privatliv, så er Google i en helt anden situation.

Firmaet lever nemlig af data, og det aktuelle initiativer virker da også noget meget fodslæbende end konsekvent.

Således vil Google nu automatisk slette de digitale spor, som brugerne efterlader sig efter 18 måneder. Og efter 36 måneder, hvis data er sat under brug af YouTube. Og trods det positive i skridtet må man sige, at det er beskyttelse i elastikmål, som Google nu indfører.

Det er nemlig alene nye brugere, der automatisk får slettet data.

Alle andre skal selv aktivere funktionen. Og når de gør det, vil de opdage, at man faktisk kan sætte den automatiske sletning ned til blot tre måneder, efter data er samlet sammen.

Advarer efter læk Både Apple< og Google gør en ekstra indsats for at advare deres brugere, hvis brugernavne eller passwords er blevet lækket. Man får også en advarsel, hvis man opretter konti med for lette passwords. Tjek din egen status på haveibeenpwned.com.

Det er åbenlyst en dårlig forretning for Google, hvis de havde sat baren ved de tre måneder, men altså ikke voldsomt progressiv, hvis man faktisk mener, at brugerne skal have deres privatliv i fred. Apple derimod har for længst fundet de store kanoner frem i privatlivskampen.

Således har firmaet ad flere omgange automatisk lukket ned for, at firmaer som netop Google kan overvåge og samle data sammen. Og nettet strammes de kommende måneder om dataindsamlingen. Således kan brugerne på Apples mobile platforme som iPhone og iPad fra efteråret begrænse apps adgang til din placering, så det alene er den omtrentlige placering, der sendes videre.

Apple vil tvinge udviklere af programmer til både iPhone, iPad og Mac, så de fremover skal fortælle brugerne meget præcist og enkelt, hvilke typer af data der bliver indsamlet om dem.

Kravet er også, at brugerne skal kunne fravælge at blive overvåget og fulgt af en app på Apples enheder.

