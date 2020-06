Samsung er sin egen mester

Hvis du levede i en verden, hvor Samsung var de eneste, der producerede Android topmodeller, er dette modellen, du skulle vælge. Punktum.

Så kort kan dagens test af Galaxy S20 Plus skrives. For selvom der er skåret en smule af priserne på den nye S20-serie siden lanceringen i foråret, er markedet for de bedste Android-mobiler fyldt med gode og ofte billigere alternativer, der gør det meget svært for Samsung at kalde sig bedst i klassen.

Dertil er Galaxy S20 Plus fortsat alt for dyr. Ja, det er de helt urimeligt høje priser, som Apple og Samsung har drevet frem, der generer mig voldsomt.

Niveauet for de bedste burde ligge omkring 6000 kroner og ikke som nu stræbe efter at koste 8000 kroner og gerne meget mere.

120 Hz med måde

Men i den interne kamp med den billigere S20 og den klart for dyre og alt for store S20 Ultra, lægger S20 Plus sig i det teknologisk smørhul, hvor du får det bedste af begge verdener.

Og hvis du alene lever med drømmen om, at din næste dyre mobiltelefon skal komme fra Samsung, så får du også det for pengene i S20 Plus, som sydkoreanerne stiller dig i udsigt.

For eksempel en stor og ganske flot 6,7 tommers AMOLED-skærm, der som andre topmodeller nu understøtter 120 Hz billedopdatering. Dog ikke ved den højeste opløsning WQHD+ (3200 x 1440 pixels), men alene fra FHD+ og ned.

Forklaringen er uden tvivl, at Samsung vil spare strøm. Men det valg vil jeg gerne selv have lov til at træffe, når I nu sælger mig en dyr telefon med løftet og 120 Hz.

For trænede øjne er det dog svært at være kritisk over for resultatet, selv når du bliver snydt for den bedste billedopdatering ved den højeste opløsning. Eneste anke er, at når du så vælger WQHD+, er billedopdateringen sat til 60 Hz og ikke 90 Hz. Måske kan det løses med en softwareopdatering?

Fra venstre er det Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra. Alle sælges som 5G-modeller, men S20-modellen findes også i en billigere version med 4G. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Fingeraftryk fra helvede

Samsung er klart en vinder, når det gælder kameraer. De indbyggede objektiver leverer dynamiske og skarpe billeder, hvilket også de tidligere Galaxy-modeller kunne.

Jeg skal ikke trætte læserne med alle de tekniske detaljer, som mobilproducenterne ynder at pakke deres nyheder ind i. For de fleste almindelige mobilbrugere er det vigtigste at vide her, at du billedmæssigt er i sikker havn Der er uden tvivl mindre områder, som specialisterne gerne ville have justeret, men for alle andre er kameraerne i denne model perfekte.

Det samme kan man ikke sige om den indbyggede læser til fingeraftryk, som ligger gemt under skærmen. Den havde jeg så dårlige erfaringer med under testen, at jeg valgte at slå den fra. I stedet brugte jeg pinkode og ansigtsgenkendelse, hvor sidstnævnte ikke er sikker nok til at låse dig ind i for eksempel din netbank eller MobilePay.

Jeg er desværre ikke den første anmelder, der påpeger Samsungs ustabile læser til fingeraftryk. Det gør andre producenter klart bedre. Og det burde Samsung også, når vi taler om en topmodel som denne.

Farvel Bixby

Designmæssigt er der strammet til i kanterne, men ellers er det bare en Galaxy, hvilket betyder et driftsikkert men også lidt kedeligt udtryk,

Det er glædeligt at mærke, hvor let telefonen trods sin markante størrelse er. Og det er en lykke, at Samsung nu har fjernet Bixby-knappen, men træls at du fortsat skal ind i en undermenu for helt at deaktivere stemmetjenesten, der er totalt brugelig og endnu et eksempel på, hvad der sker, når mobilproducenter tænker mere på sig selv end på dig som forbruger.

Naturligvis er også minijack stikket forsvundet, men så kan du til gengæld glæde dig over, at S20 Plus - og S20-serien generelt - kan springe på hovedet for at lade dig oplade trådløst, oplade omvendt til for eksempel en hovedtelefon eller oplade hurtigt via et kabel. Modellen holder også ganske pænt på strømmen.

Der skal en solid hånd til at holde om en S20-model. Her er det den helt store kaldet Ultra. Foto: Ekstra Bladet

Ville vælge en anden

Og nu til det afgørende punkt i testen: Ville jeg købe S20 Plus? Nej, det ville jeg ikke, men dermed ikke sagt at jeg aldrig ville købe en Galaxy-model.

Således har jeg med stor fornøjelse købt og bruge Galaxy Note 10. Og jeg ser frem til, hvad Samsung senere på året tryller efterfølgeren Note 20 frem.

Men når det gælder den klasse, som S20 Plus hører til, ville jeg i stedet vælge OnePlus 8 Pro, der efter min mening giver markant mere for pengene og er mere innovativ og interessant for almindelige brugere.

