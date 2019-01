Samsung klar med datoen: Denne dag kommer Galaxy S10

Allerede fem dage før mobilmessen Mobile World Congress i Barcelona vil Samsung vise sin nyeste topmodel Galaxy S10 frem.

Torsdag blev invitationerne sendt ud til eventen, der 20. februar foregår i London og San Francisco. Og her er det netop et 10-tal, der præger invitationen.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) 8. december 2018

S9 fik lunken modtagelse

Det er i 2019 nemlig 10 år siden, at den første Galaxy blev præsenteret, og i årenes løb har modellen været som 'en iPhone for Android-fans'.

Sidste års model Galaxy S9 har imidlertid ikke været en stor succes for det sydkoreanske firma, der i lighed med Apple er under hårdt økonomisk pres fra billigere, men lige så gode producenter som kinesiske Huawei og OnePlus.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) 3. januar 2019

Så stor bliver den

Forventningen er, at Galaxy S10 formmæssigt tager udgangspunkt i S9'eren, men får endnu smallere kanter og et selfiekamera, der sidder i et meget lille hul øverst i siden på skærmen.

Det ventes, at Samsung gør noget ekstraordinært ud af kameaerne, da blandt andet Huawei det seneste år har overhalet firmaet på det punkt.

Flere læk om den kommende model tyder på, at S10 skal produceres i tre forskellige udgaver.

S10 Lite med et 5,8 tommers AMOLED-display, S10 med 6,1 tommer og S10 Plus med 6,4 tommer. De to sidstnævnte udgaver får ligeledes et AMOLED-display.

Pris og lanceringsdato i Danmark er ukendt, men forvent at modellerne bliver dyre, og at de måske kan købes ganske kort tid efter lanceringen 20. februar.

Sådan ser invitationen ud. Skærmdump

