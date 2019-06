Samsung misser målet i ny hovedtelefon

Er det bare mig?

Jeg stillede spørgsmålet adskillige gange under vores test af Samsungs trådløse hovedtelefoner kaldet Galaxy Buds, der som navnet afslører er bygget til at passe sammen med den nye Galaxy S10-serie.

For hver gang jeg troede, at nu var der styr på forbindelsen til de ellers veldesignede hovedtelefoner, mistede jeg den. Og jeg må ærligt indrømme, at i dag tror jeg ikke, at det bare er mig.

Rådden forbindelse

Test på både Galaxy S10, Huaweis P30 Pro og Motorolas One Vision endte således med samme resultat: forbindelsen var ikke til at stole på. Og nej, jeg har ikke glemt at opdatere hovedtelefonerne - forbindelsen var bare noget hø.

Når man læser de mange tests, der er lavet af Galaxy Buds, er det dog ikke alle, der har oplevet det helvede, det var at holde forbindelsen med enhederne under vores test.

Til gengæld er anmelderne rimeligt enige om, at hovedtelefonerne er bygget med et enkelt produkt i tankerne: Samsungs egne telefoner. Og som minimum en Android-telefonen, da du kan glemme alt om at få reel glæde ud af Galaxy Buds på en iPhone.

Det skal du vide Vægt: 4,9 gram pr. hovedtelefon, etui vejer 39,6 gram Bluetooth-version: 5.0 Batteri: 58 mAh i hovedtelefon, 252 mAh i etuiet Battertid: Seks timers streaming/fem timers taletid. Etui giver op til syv timers yderligere brug - 15 minutters opladning i etui giver 1,7 timers brug USB: Type C Farver: Sort/hvid

Bygget til Samsung

Da vi modtog hovedtelefonen til test, virkede produktet faktisk som en lovende pakke, Samsung havde skruet sammen.

Galaxy Buds sidder nemlig godt i ørerne. Og jeg er vild med, at etuiet er så lækkert og kompakt, som Samsung har bygget det.

Prisen for størrelsen er dog, at der ikke følger nær så meget strøm med på farten, som hvis du køber for eksempel Jabra fremragende trådløse modeller.

Men det er også til at leve med, hvis de ellers kunne holde forbindelsen. Lyden er nemlig ganske acceptabel uden at være prangende. Og ejer du en nyere Samsung-telefon, vil brugeroplevelsen være på højde med Apples AirPods, når du tilslutter dem første gang. Altså nemt og gnidningsløst.

Jeg er derimod lettere skeptisk over for den indbyggede touch-betjening, som blandt andet begrænser dig, så du alene kan vælge at have volumenkontrol og intet andet, hvis volumen er vigtig for dig.

Dropper du volumen, kan du bruge stemmetjenesten og muligheden for at navigere gennem musik og podcasts. Men det er et mærkeligt valg, Samsung.

Vælg noget andet

Som du sikkert har regnet ud, har jeg svært ved at anbefale Galaxy Buds. Selv dem, der som jeg dagligt bruger Samsungs telefoner, vil jeg råde til at kigge i en anden retning.

Heldigvis er markedet for trådløse hovedtelefoner stort og med masser af muligheder.

Som allerede nævnt er Jabra et godt sted at begynde jagten, hvis du vil have en hovedtelefon, hvor lyden er i top - og den trådløse forbindelse perfekt på både iPhone og Android.

