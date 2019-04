Samsung slår igen med billig mobilserie

Uanset om man hedder Apple, Sony eller Samsung, så har kampen om mobilkunderne de seneste år været benhård.

Det er blevet sværere at sælge de meget dyre telefoner, der ellers tidligere blev solgt som slik til millioner af kunder.

Forklaringen er blandt andet, at selskabet som Huawei, Nokia, Motorola og OnePlus har spist en stor del af markedet ved at bygge gode, men billigere alternativer.

Vanvittige priser på mobilmarkedet

Mere for færre penge

Onsdag slog Samsung dog tilbage ved at relancere hele sin Galaxy A-serie med fem nye telefoner, der koster fra 1500 til 5000 kroner. Samtidig udgår den nuværende J-serie.

Det er et gennemgående træk for den fornyede A-serie, at alle modeller har gode displays, fra 3 til 8 gigabyte RAM og habile kameraer.

Roterende kamera

Galaxy A80 er topmodellen blandt de billigere mobiltelefoner, der blandt andet har fået et ny kamera, som kan roteres.

Det betyder, at man kan bruge de tre indbyggede kameraer til at tage samme fremragende billeder og videoer med, uanset om man skyder frem eller optager i selfiemode.

Galaxy A80. Pr-foto

Der er tale om en helt ny type af telefon, der bortset fra prisen spiller op med det bedste, som Samsung og andre producenter kan levere.

Galaxy A80 får derfor også super-hurtigopladning, fingeraftrykslæser i displayet og et velvoksent batteri på 3700 mAh.

Du kan læse mere om de enkelte modeller herunder.

