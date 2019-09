Samsung snyder Danmark for foldbar telefon

Overhaler iPhone i Danmark

Til gengæld kan man i den danske afdeling af det koreanske selskab glæde sig over, at man i sidste kvartal for første gang overhalede Apples iPhone som mest solgte smartphone.

Det fremgår af tal fra analysehuset IDC, som Berlingske har set.

Ifølge IDC stod Samsung og Apple fra april til juni hver især for godt 40 procent af smartphonesalget herhjemme. Samsung solgte dog en anelse flere telefoner end Apple.

For et år siden var de tilsvarende tal 44 procent til Apple og 35 til Samsung. Sidstnævnte har altså spist et stort stykke af Apples danske salg i løbet af det seneste år.

Tredjemest solgte smartphone i Danmark fra april til juni var kinesiske Huawei, der stod for 13 procent af salget, mens Oneplus stod for 2 procent.