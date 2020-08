Samsungs nye topmodel: Det koster den

GALAXY NOTE 20: Det er telefonen for de få, der vil have det hele

8299 kroner er mindsteprisen, du skal lægge for at få fingrene i Samsungs nyeste topmodel kaldet Galaxy Note 20.

Mobiltelefonen med indbygget pen er netop blevet præsenteret, og er vanen tro en model til de få, der vil have det hele. Og gerne betaler for det.

Hvis man vil have det hele, skal man vælge Galaxy Note 20 Ultra. Her begynder priserne ved 10.199 kroner for udgaven med otte gigabyte RAM og 256 gigabyte intern lagerplads. Og du skal bløde 10.899 kroner for 12 gigabyte RAM og 512 gigabyte intern lagerplads.

YouTube-bloggeren Marques Browlee har haft fingrene i de nye modeller. Video: YouTube

Til venstre ses Note 20 Ultra og den mindre Note 20 til højre. Pr-foto

Unik mobil: Den bedste pakke

Her er forskellene

Uanset model understøtter Note 20-serien 5G, wi-fi 6, har tre indbyggede mikrofoner og stereohøjttalere. Begge er også støv- og vandbeskyttet efter IP68-standarden. Begge sælges i farverne bronze, mint og silver.

Forskellene skal - udover i RAM og intern lagerplads - findes i skærmenes størrelse, kameraerne, pennens hurtighed og batteriet.

Galaxy Note 20 Ultra har et 6,9 tommers WQHD+ OLED-display med kanter. Galaxy Note 20 har et fladt FHD+ OLED-display på 6,7 tommer.

Ultramodellen understøtter 120 Hz opdateringshastighed, mens Note 20 alene har 60 Hz.

Kameraerne er et af de områder, hvor Samsung altid tester grænser af med sin Note-serie.

Store batterier

På batterifronten er Ultra igen størst og med god grund, da displayet kræver mere energi.

Det betyder et batteri på 4500 mAh modsat de 4300 mAh i Note 20.

Begge kan hurtigoplades med 25 watt, oplades trådløst med 15 watt og leverer omvendt ladning på 4,5 watt.

Vanen tro har Samsung proppet Galaxy Note 20 Ultra med en række potente kameraer. Blandt andet det 108 MP (blænde 1.8) vidvinkel objektiv, som allerede kendes fra Galaxy S20-serien.

Du kan se alle kameraspecifikationer på både Note 20 og Note 20 Ultra i skemaet i bunden af artiklen.

Galaxy Note 20-serien sættes til salg fra 21. august.

Samsung har også lanceret en opdateret udgave af sin foldbare topmodel, Galaxy Z Fold 2, i dag. Pr-foto