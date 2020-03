Samsungs nye topmodel fejler

Galaxy S20 Ultra får en halvkølig modtagelse af anmelderne - den er for stor, for dyr og har et tvivlsomt kamera, mener de

Hvis vi nu nu bare laver den største og dyreste telefon, så skal vi nok banke alle de andre.

Det virker til at være filosofien bag den gigantiske Galaxy S20 Ultra-model, der er Samsungs bud på forårets vindertelefon.

Men et tjek af de første anmeldelser fra nogle af verdens førende techmedier afslører en lidt mere nuanceret sandhed.

For selvom telefonen da bestemt er lækker, har et fantastisk display og en virkelig høj byggekvalitet, så er spørgsmålet, om en telefon kan blive både for stor og for dyr?

S20 Ultra er den p.t. dyreste i Samsungs nye Galaxy-serie. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

The Verge: Kamera giver problemer

Dieter Bohn fra The Verge løb ind i problemer med, hvad der skulle være den vigtigste grund til at betale mere end 10.000 kroner for S20 Ultra: Kameraerne.

Under hans test havde hovedkameraet således svært ved at fokusere ordentligt, når han optog video. Og når der tages portrætfotos med kameraet, bliver ansigterne blødet alt for meget og kunstigt op, mener han og håber, at Samsung snart kommer med en løsning i form af bedre software.

Han kalder også de 100 gange zoom og 108 megapixels i hovedkameraet for mere en gimmick end nyttig. Du får ganske enkelt for lidt værdi for pengene.

Derimod fremhæver han displayet med mulighed for 120 hertz opdateringshastighed, batteriets levetid, zoom-billeder med 10 gange optisk zoom og selfiekameraet som gode ting ved S20 Ultra.

CNET: Overpris for uvigtige funktioner

Hos CNET har Jessica Dolcourt testet den nye topmodel fra Samsung. Og hun oplever telefonen som for tyk, for tung og med et kamera, der stikker ud som en irriterende klump på bagsiden.

Modsat Dieter Bohn er hun heller ikke imponeret over batteriets levetid, der trods sine 5000 mAh var meget ujævnt under hendes test.

'Ultra er simpelthen ikke særlig sjov at bruge. Den bedste S20 for dig er ikke nødvendigvis Ultra,' advarer hun i sin anmeldelse og konkluderer, at du betaler en overpris for uvigtige funktioner, hvis du vælger denne model.

Tek.no: Vi har opgivet testen

Vores testmobil fungerer ganske enkelt ikke.

Det er konklusionen hos Tek.no, der tilsyneladende er blevet udstyret med en mandagsmodel, selvom vi taler om en af Samsungs p.t. dyreste telefoner.

Ifølge det norske techmediet har der nærmest ikke været nogle ting, som fungerede. Batteriet brugte for meget strøm, Fortnite virker ikke, og der er netværksproblemer på telefonen.

Kameraet er også ustabilt, og der er fejl i softwaren. Derfor afventer Tek.no nu en ny testtelefon, som forhåbentligt fungerer bedre.