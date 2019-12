Samsungs nye ur banker de fleste

ANMELDELSE: Uret er virkelig en lækker sag - men er det godt nok til at slå Apples Watch? Så svaret her!

Smartwatches er noget, som vi køber mere og mere af, og i tråd med købelysten bliver disse ure også mere og mere funktionelle og smarte.

Med introduktionen af eSIM-support kan disse ure nu bruge mobilnetværket til at hente data eller foretage opkald uden behov for en mobiltelefon. Det giver dig mulighed for at lade mobiltelefonen blive hjemme og stadig være tilgængelig via uret.

Samsung var blandt de allerførste, der benyttede denne mulighed for at bruge eSIM, og har gjort det siden Gear S2 for år tilbage. Først i forbindelse med lanceringen af sidste års Galaxy Watch blev eSIM fuldt understøttet i blandt andet Norge, men det ur var lidt for voldsomt for mange.

Active 2 (t.h.) har en god skærm. Selve klokken kan købes i enten 40 eller 44 mm størrelse. Her ses det i 44 størrelse med en Omega 45,5 mm i midten og Galaxy Watch 46mm til venstre.

Det har virksomheden nu gjort noget ved. Med det helt nye Galaxy Watch Active 2 får du mindst lige så meget funktionalitet som før, pakket ind i et mere klassisk og pænt ur. Men er det nok til at følge med i konkurrencen?

Samsung Galaxy Watch Active 2 er bestemt mere kompakt end Galaxy Watch 46mm.

Meget af grunden er, at Active 2 ikke har en såkaldt krans, også kaldet bezel, så du har en ren skærmoverflade, der strækker sig helt til kanten af uret, og som er elegant afrundet mod uret. Ikke helt i modsætning til den løsning, Apple har praktiseret på sine smartwatches, eller hvad producenten selv gør med mange af sine mobiltelefoner.

Vi kan godt lide denne løsning, og kombineret med at selve uret også er rundt, får du en klassisk fornemmelse med denne Active 2.

Remmens fæstninger på selve uret, de såkaldte ‘lugs er også små og pæne. Kombineret med en smal læderrem er dette et ur, der sidder godt og behageligt på dit håndled - uden at virke dominerende.

Det eneste, der bryder med det ellers så stilfulde ur, er de to funktionsknapper på højre side af skærmen. Men disse stikker minimalt ud fra urkassen, så du ikke bliver stukket i hånden, når du bøjer dine håndled.

Den nye udgave kommer i størrelser 40 og 44 mm, og det er den sidstnævnte, vi har testet. Det kan også være værd at nævne, at uret findes i tre forskellige farver; sort, guld eller sølv.

En vigtig ting, når du bruger et smartwatch, er batteriets levetid. Og Galaxy Watch Active 2 er ret god på netop dette felt. Men nøjagtigt hvor længe uret varer mellem besøg i opladeren afhænger af en bestemt ting. Skal skærmen være aktiv hele tiden eller ej?

Hvis du vælger at have lys på urets skærm hele dagen, holder batteriet i cirka to dage. Det betyder, at det holder lidt længere end Apples nyeste Watch-model, som også holder den kørende i cirka to dage, hvis du vælger at have skærmen tændt hele tiden.

Hvis du hellere vil have skærmen tændt, når du løfter armen eller ‘tapper’ på skærmen, fordobler du batteriets levetid.

Uret er ganske smalt. Foto: Tek.no

Uret leveres med en trådløs oplader, som dog adskiller sig fra tidligere Samsung ur-opladere og minder mest om, hvad Apple bruger til sit Watch. Watch Active 2 registrerer, om du har en ældre Samsung-oplader, men det fungerer ikke, fordi uret mener, at opladeren ikke er 'original'.

Et af kendetegnene for et smartwatch med træningsfunktioner er, at det bruger pulsmålinger til at forstå, når du træner - og ikke mindst hvad du træner til.

Samsung har haft denne mulighed i ganske lang tid, men med Active 2 får du en bedre løsning til at vælge, hvilken slags træning du laver. Før kunne uret ofte foreslå, at du var ude og løbe, selv om du gjorde noget andet, men systemet nu er langt mere præcist til at opfange, hvad du laver.

Knapperne på siden er det eneste, der bryder med det ellers elegante design. Foto: Tek.no

Her er Samsung markant bedre end Apple. Apple Watch forstår, at du træner og spørger, om du vil aktivere en træningssession, og i bekræftende fald hvilken sport. Men det starter ikke noget helt automatisk, og det ved ikke nøjagtigt, hvad du laver.

På samme tid ser det ud til, at pulsmåleren er blevet mere præcis og er betydeligt mere stabil under træningen. Tidligere Samsung-ure har lejlighedsvis mistet oversigten på pulsen under krævende aktiviteter.

Pulsmålinger bruges også til at se, hvor meget søvn du får. Apple har ingen søvnmåling, selv om der går rygter om, at det er nært forestående. Du får et pænt og nemt overblik over din søvn og kan nemt se, hvor meget af natten der bruges til at drømme eller sove i dyb søvn.

Ligesom Galaxy Watch 46mm har Active 2 også indbygget support til eSIM, som er en funktion, vi er blevet meget glad for.

Det betyder, at du er mere fri til at lade din telefon blive derhjemme og stadig har et smartwatch, der kan bruges til at træne, ringe, modtage og sende beskeder og mere. For eksempel er dette praktisk, når du er på skovtur og ikke ønsker at medbringe din mobiltelefon, men alligevel være tilgængelig.

Laderen er magnetisk. Foto: Tek.no

Lydkvaliteten, når man taler gennem uret, er slet ikke dårlig. Det kan sammenlignes med højttalerfunktionen på telefonen.

eSIM er let at tilføje via Wear-appen til din mobile enhed. Du får tilsendt en QR-kode, som du scanner gennem kameraet. Resten tager appen sig af appen, og så er uret online.

Du har brug for din mobiltelefon til at indstille uret, men efter det kan de leve separate liv. Dog vil urets batterilevetid være markant længere, hvis du har din mobiltelefon inden for rækkevidde.

Første gang du indstiller uret, vil du bemærke, at det ret ihærdigt giver dig feedback og advarsler.

Problemet er, at alarmerne dukker op hurtigt, og hvis du for eksempel er ude at gå med en jakke på, oplever vi ofte, at vi ikke er hurtige nok til at trække uret frem, før alarmen er væk. Her kunne det være rart med lidt længere visning eller at advarslen vises til den er læst.

Du kan begrænse ønsket om advarsler fra uret, så det er op til dig, hvor intenst du ønsker, at uret skal være.

Menuerne er som tidligere enkle og nemme at overskue. Foto: Tek.no

En af de ting, vi kan lide ved den nyeste Apple Watch-model, er, at du har adgang til det samme appmarked, som du bruger med andre Apple-produkter. Med andre ord skal der meget til, at du ikke finder noget, der passer til det, du leder efter.

Her tilbyder Samsung ikke helt så mange muligheder. Det skal siges, at det kommer med en god mængde forudinstallerede apps, men vi forventede stadig at finde langt flere.

Men på nogle områder er udvalget langt bedre. Wear-appen har et solidt udvalg af urskiver, og du kan tilpasse dem, som du vil.

Uret har også en almindelig bredde på urremmen, så du har næppe problemer med at købe en ekstra rem, der adskiller dig fra mængden.

Det er Active 2 til venstre, Galaxy Watch 46 mm til højre. Foto: Tek.no

Samsung beholder skærmen fra sin tidligere model. Og med sine 360 x 360 pixels er det stadig blandt de højere opløsninger, du kan få på et smartwatch i skrivende stund.

Når vi sammenligner displayet på Apple Watch Series 5, falder det lidt bagefter. Apple-skærmen er lidt højere opløst, men den ser langt skarpere ud og mindre pixeleret end Samsungs. Dette kan skyldes forskelle i typen af OLED-skærme mellem dem.

Ser man bort fra skarphed, er skærmen stadig hurtig og præcis i sin respons.

Funktionsknapperne fungerer godt sammen med menuerne. Alligevel må vi indrømme, at vi stadig savner Galaxy Watch-funktionsringen på urskiven. Den mekaniske måde at navigere i menuerne gjorde det meget lettere at bruge det større ur.

Samtidig oplever vi, at det er nødvendigt at opgive den funktion for at have et så hårdfør og stilrent ur, og det må siges, at det er imponerende, hvor meget mere kompakt og lækkert dette ur føles i forhold til den tidligere model fra samme mærke.

Foto: Tek.no

Samsung fortsætter i en god stime med hensyn til smart watches med Galaxy Watch Active 2. Det tilbyder mange af de gode funktioner fra den tidligere model, og tilbyder samtidig en del forbedringer.

Du får blandt andet et flot udseende, og dette er sandsynligvis det bedste ur, du kan købe, hvis du leder efter noget rundt og klassisk at have på håndleddet.

Active 2 er også blevet bedre til at forstå, hvilken slags aktivitet du laver, og for os er pulsmåleren blevet mere præcis og ikke mindst mindre besværlig at bruge under træningen. Kombineret med support til eSIM og godkendt batterilevetid er dette en samlet pakke, der sandsynligvis passer til mange.

Sammenlignet med sine konkurrenter, er den et hestehoved foran de fleste. I hvert fald hvis vi kun ser på dem, der er møntet på dig med en Android-telefon. Hvis vi tilføjer Apple-brugere, må dette ur snart vige pladsen for Apple Watch Series 5, som efter vores mening er det bedste smart watch på markedet - hvor bedre display, flere apps og endnu mere fokus på sundhed med hensyn til målinger af hjertet vejer tungt. Dog skal det siges at Samsung har lovet EKG-funktion til dette ur også, men løsningen er endnu ikke på plads.

Galaxy Watch Active 2 fortjener en podieplads i vores bog, og som Android-bruger er dette den bedste løsning på markedet lige nu. Med andre ord fortjener det et ‘anbefalet’-stempel fra os.

