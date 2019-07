Scor en supermobil til halv pris

At få den bedste telefon for ens hårdt tjente kroner kan være en udfordring. Den enkle, men dyre løsning er at købe en topmodel fra for eksempel Apple, Samsung eller Huawei. Men så betaler du omkring dobbelt så meget, som hvis du vælger en såkaldt ‘flagskibsdræber’ - altså topmodeller fra en af de mindre kendte mobilproducenter.

En anden mulighed kan være at vælge blandt sidste års topmodeller, der generelt er gået meget ned i pris siden sidste år. Her får du dog ofte ikke de bedste mobile processorer, som findes lige nu. Og du skal leve med lidt større usikkerhed om fremtidige opdateringer af softwaren på en ældre telefon, end som med en helt ny.

Så hvis du er interesseret i up-to-date topmodeller, der koster meget mindre end de bedst kendte, skal du læse videre.

Ukendte mærker

Dem, der laver disse telefoner, er ofte mærker, som du ikke ser i store reklamekampagner herhjemme eller i butikkernes tilbudsaviser. De fleste er også fra Kina.

Men de konkurrerer meget hårdt og leverer normalt den nyeste generation af hardware til meget lave priser. Og her er det så mobilmærket OnePlus, der af mange opfattes som prototypen for billigere, men rigtig gode mobiltelefoner. Også mærker som Xiaomi, Meizu og undertiden Nokia og Motorola leverer interessante produkter i denne pris- og kvalitetsklasse.

Den klassiske: OnePlus 7

Foto: Tek.no

OnePlus har i flere år været prototypen på en pris​​rigtig telefon med masser af batteritid. Det er mærket også i år med OnePlus 7, som har OLED-skærm, nyeste generation af processorer og opdateret software. Når det gælder kameraerne, er de ‘rigtige’ topmodeller fortsat foran, men du tager bestemt ikke dårlige billeder med OnePlus 7. Samtidig er modellen lynhurtig og vil sikkert være det flere år frem.

Selfiekameraet ligger i en dråbeformet udskæring øverst på skærmen, så du slipper for et meget stort hak her. Det er i øvrigt en klar trend i år, da så godt som ingen nye modeller i de bedste prisklasser - bortset fra Apple - har et meget stort hak øverst på skærmen til kameraer og sensorer.

På OnePlus 7 ligger læseren til fingeraftryk i skærmen, hvis du da ikke bruger den mere usikre metode, hvor du kan låse telefonen op med dit ansigt. OnePlus-modellerne er officielt ikke vandtætte, men producenten siger, at de sagtens kan overleve almindeligt vejr og vind. Prisen gør det fortsat til en af de billigste ægte topmodeller i år.

PS: Hvis du er villig til at smide lidt mere, kan du købe OnePlus 7 Pro med selfiekameraet gemt inde i telefonen og en meget speciel 90 Hz skærm, som er ekstra hurtig og behagelig at se. Men så nærmer vi os også de traditionelle topmodeller i pris.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Den klassiske, hurtige og up-to-date mobil, der har det vigtigste af det nye. Læser til fingeraftryk indbygget i displayet, OLED-skærm og stereohøjttalere er inkluderet. Ydeevnen er upåklagelig.

Spring denne model over hvis du: Ønsker et større batteri eller en skærm uden nogle former for hak eller huller til kameraet.

Xiaomis bedste model: Mi 9

Foto: Tek.no

Xiaomi Mi 9 er nok den billigste måde at købe ‘top-of-the-line’ hardware i år. Telefonen er tilgængelig i frække farver, såsom lilla metallic, og den har de nyeste designtendenser. Her får du igen læseren til fingeraftryk i skærmen og et felt til selfiekameraet i toppen af telefonen.

Men den har ikke så god batteritid som sine konkurrenter, og kameraet er nok det mindst potente sammenlignet med de andre modeller i denne guide. Du får dog til prisen stadig meget for pengene. Og med sit flotte design og brugervenlighed er det en telefon, der absolut bør overvejes. Her mangler dog igen beskyttelse mod vand - så pas på i regnvejr og andre våde omgivelser.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Et flot og farverigt mobilt design. Læser til fingeraftryk i skærmen og god ydeevne.

Spring denne model over hvis du: Synes, at telefoner skal holde meget længere end en dag på en opladning - eller har brug for et bedre kamera.

Specielt design og stort batteri: Asus Zenfone 6

Foto: Tek.no

Asus har længe arbejdet med deres Zenfone-modeller, men de har ikke fået et ordentligt greb ommarkedet. Men i år er det lidt anderledes, hvor de tilbyder denne meget specielle og prisrigtige model.

Det er den eneste i vores guide, hvor skærmen dækker hele fladen uden at skulle give plads til kameraer. Den har nemlig et motoriseret hovedkamera, der kan svinge rundt og bruges til selfiebilledet eller ansigtslås, når du har brug for det.

Det betyder, at selfies får lige så god en kvalitet som dine normale billeder. Og kvaliteten er ganske god for prisklassen, med flotte billeder i dagslys og ved indendørs belysning, og en ganske god kvalitet om aftenen. Telefonen har det største batteri af alle i guiden, menuerne er hurtige og har en række smarte funktioner.

Den største ulempe ved Zenfone 6 er, at holdbarheden af motoren til flip-​​kameraet er noget usikker. Især hvis det kommer i nærheden af sand, snavs og dine lommer. Men udover denne bekymring er telefonen et usædvanligt stærkt bidrag fra Asus.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Meget gode selfier. Fuld skærm, der ikke skal give plads til selfiekameraet. Et ekstra stort batteri og et lidt specielt mobildesign. En mobil, der bliver bemærket.

Spring denne model over hvis du: Vil have en mere robust telefon. Ansigtsgenkendelsen skal være hurtigere og mere holdbar.

De (endnu) billigere alternativer

Herunder får du forslag til nogle telefoner, der er næsten lige så hurtige, som dem vi allerede har været igennem. De er gode i brug, men har lidt svagere processorer og performer ikke helt så godt. Men du kan få dem til en pris, der ofte er markant under flagskibene - og lidt under flagskibsdræberne.

Huaweis billigere knægt: Honor Vis 20

Foto: Tek.no

Vis 20 er produceret af Huawei og blev lanceret i december. Den har samme hardware som P30 Pro og Mate 20 Pro, men til en betydeligt lavere pris. Kameraet på bagsiden er også rigtigt godt og med den natmodus, vi kender fra de førnævnte modeller, men uden den kraftige zoom eller vidvinkel.

Du får et stort batteri og ekstremt hurtig opladning. Så hvad taber du præcist? Udover de avancerede kamerafunktioner mister du vandtætning fra de dyrere modeller - typisk et af de steder, der er sparet på i kinesernes billigere modeller. Du mister også den fancy fingerlæser på skærmen - den sidder i stedet på bagsiden.

Men hvis du synes, det er sjovt at bruge alternative baggrundsbilleder på din telefon - helt som i Galaxy S10 og S10+ - kan du gøre det med Vis 20, som også har huller i skærmen til kameraet.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Ekstremt godt kamera i mørke. Normalt hovedtelefonstik og et stort batteri, der hurtigt kan oplades.

Spring denne model over hvis du: Vil du have en læser til fingeraftryk i skærmen. Ønsker vidvinkel eller zoom kamera. Har brug for en mere vejrsikker model.

Fabelagtig mobil fra Meizu: X8

Foto: Tek.no

Meizu er gode til at bygge telefoner. Og X8 er ingen undtagelse.

Den har en rigtig god skærm og tilbyder en fin brugeroplevelse til en ganske lav pris. Vi har heller ikke noget at klage over, når det gælder byggekvaliteten. Den minder faktisk om en iPhone Xr, men til en tredjedel af prisen. Du får gode kameraer og et normalt hovedtelefonstik.

Ulempen ved X8 er først og fremmest, at den ikke understøtter eksternt hukommelseskort, selvom den kun har 64 gigabyte intern lagerplads. Den er heller ikke vandtæt. Men hvis du kan nøjes med den medfølgende plads til data, er det en fantastisk telefon.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Fantastisk design og ganske god byggekvalitet til en markant mindre pris.

Spring denne model over hvis du: Vil du have en læser til fingeraftryk i skærmen. Har brug for mere end 64 gigabyte lagerplads. Eller ønsker en vandtæt mobil.

Motorolas fineste budget mobil: One Vision

Foto: Tek.no

One Vision er Motorolas nyeste billige mobil. Den leveres med ren Android direkte fra Google, så du skal ikke vente på opdateringer. Skærmen er en 21:9-variant, hvilket betyder, at den er ganske høj - eller bred - afhængig af, hvordan du holder telefonen.

Frontkameraet er placeret bag et hul i skærmen, ligesom på Samsung Galaxy S10-telefoner. Hardwaren hører til den svageste i vores guide, men i menuer og under brug er det ikke noget, du mærker meget til. Kun hvis du bruger meget tunge apps, er det noget, man skal bekymre sig over. Der er god intern lagerplads og mulighed for at bruge ekstern hukommelse. Og som normalt for Motorola-modeller er One Vision beskyttet mod vejret.

Vælg denne model, hvis du har brug for: Fantastisk design. Meget gode præstationer til en lige så god pris.

Spring denne model over hvis du: Vil du have en læser til fingeraftryk i skærmen. Har brug for mere end 64 gigabyte lagerplads. Eller ønsker en vandtæt mobil.