Se her Apple: Det skal nye AirPods kunne

Man kan ikke beskylde Apple for at rykke hurtigt med nye teknologier.

Den amerikanske techgigant er i særklasse fodslæbende, men kan med rette forsvare sin politik med, at man aldrig gør noget, før det er gennemprøvet og virker.

En del af firmaets strategi er derfor at lade andre producenter gå først og lave nogle af fejlene. Men ofte er Apple så langsom, at teknologien er blevet rigtig god og nogle gange meget udbredt, før den bliver en del af Apples produkter.

Ny standard

Sådan er det netop med elektronisk (aktiv) støjreducering, der længe har været standarden i over-ear-hovedtelefoner, men nu er ved at blive det i de meget mindre in-ear-modeller.

Apples AirPods isolerer i dag alene rent fysisk, mens topmodeller fra firmaer som Sony og Libratone også gør det elektronisk. Samme standard sætter Plantronics i dagens testmodel kaldet BackBeat PRO 5100.

Plantronics er helt som Jabra bedst kendt for sine lydprodukter til det professionelle marked, men har de seneste år også orienteret sig mod almindelige forbrugere. Og her er BackBeat PRO 5100 et fremragende eksempel på, hvordan man kan tage sine professionelle erfaringer og gøre dem interessante for et bredere marked.

Fakta om BackBeat PRO 5100 Batteritid: Op til 6,5 timers musik eller op til fire timers tale. Etuiet giver op til 13 timers ekstra lyttetid Ladetid: 10 minutter i etui giver en times lyttetid. Tager to timer at lade headset helt op - tre timer, hvis både etui og headset skal lades helt op Bluetooth: 5.0 Elektronisk støjreducering: Ja Vandbeskyttet: Ja, IPX4 (kan tåle oversprøjning, men ikke nedsænkes i vand) Vægt: 5,8 gram pr. enhed - etuiet vejer yderligere 38,6 gram App: Ja, til både iOS og Android Pris: Set til 2000 kroner

Sidder godt

Således er BackBeat PRO 5100 en flot designet og velbygget in-ear-model, der sidder virkeligt godt i ørerne. Hovedtelefonen lyder samtidig godt og har en fin batteritid.

Under vores test viste modellen sig fra alle de positive sider, man kan forvente af en god, men også dyr hovedtelefon. Og den indbyggede aktive støjreducering var kun med til at forstærke indtrykket af et gennemtænkt produkt.

Det fantastiske ved BackBeat PRO 5100 er, at man ofte glemmer, at man har dem i ørerne. Og det er en kvalitet, der i sig selv er penge værd.

Flere af de in-ear-hovedtelefoner, vi har testet de seneste år, har nemlig gjort for meget 'opmærksom' på sig selv ved at sidde lidt for løst eller lidt for fast i ørerne. Eller ved at presse de forkerte steder. Sådan er denne model slet ikke

Det trækker desværre ned, at etuiet til BackBeat PRO 5100 oplades med den forældede microUSB-standard. Her havde USB-C været bedre. Pr-foto

Apple har en fordel

Nu er det jo meget en smagssag, om man kan lide AirPods - eller en af de mange andre modeller på markedet.

Selv uden aktiv støjreducering kan Apple nemlig noget, som de andre fortsat kæmper med: AirPods er så nemme at bruge, at selv et barn forstår dem.

BackBeat PRO 5100 er ikke besværlige eller så avancerede, at man ikke forstår at bruge dem. Men Apple har altså en fordel i, at de selv styrer, hvor nemt det er at koble AirPods til de forskellige Apple-enheder som iPhone, iPad og Apple TV. Det virker bare!

Det betyder dog ikke, at Apple ikke kan lære noget - de kunne jo begynde med BackBeat PRO 5100 og lade sig inspirere af både modellens lydkvalitet og støjreducering. For denne hovedtelefon er på netop disse punkter et klart alternativ til AirPods.

PS: Ifølge iNPUT har Apple muligvis allerede hørt appellen.

