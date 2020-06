Sendte porno og foster som hævn

GROV CHIKANE: Seks ansatte hos kæmpe techfirma tog grove metoder i brug for at stoppe parret bag en kritisk blog

'HAR JEG DIN OPMÆRKSOMHED NU!'

Beskeden, som et midaldrende amerikansk par modtog i august sidste år, var i hvert fald ikke til at tage fejl af. For da parret, der driver en kritisk blog på nettet, fik den, havde de i længere tid være udsat for en grov chikane.

Blandt andet havde de modtaget en maske, der forestillede et blodigt griseansigt.

Der blev også bestilt et indtørret svinefoster til parrets adresse, ligesom der blev sendt en række af andre genstande og tegnet abonnementer på nyhedsbreve, de aldrig havde bedt om.

Flere af naboerne til parret modtog pornografiske forsendelser som denne med parrets navn og adresse på. Politifoto

Skræmmes til tavshed

I denne uge kom det så frem, hvem der stod bag den digital mobning, der skulle få parret til at holde op med at skrive kritisk på nettet: eBay.

Eller snarere seks nu tidligere ansatte hos techfirmaet, der netop er blevet tiltalt i sagen. Heraf flere højtstående sikkerhedsfolk ligesom en nu tidligere kommunikationschef og eBays ligeledes tidligere topchef Devin Wenig har været dybt involveret i chikanen.

Interne beskeder og andre dokumenter i sagen viser ifølge FBI, hvordan de ansatte og ledelsen var trætte af parrets blog, der bragte kritiske opslag om eBay. Og nu skulle de så stoppes. ved at man anonymt ville skræmme og chikanere dem så meget, at de opgav deres blog.

Bogen her modtog parret også som en dårligt skjult dødstrussel. Politifoto

Sendte larver og kakerlakker

I dagene efter den truende besked fortsatte pakker og breve derfor med at ankomme. Blandt andet modtog parret en bog om, hvordan man overlever tabet af en partner, hvilket ikke kan tolkes som andet end en dårligt skjult dødstrussel.

Flere naboer modtog også pornografisk materiale, hvor parrets navn og adresse stod som den rigtige modtager.

Endnu mere absurd blev det, da posten kom med levende larver, edderkopper og kakerlakker. Der blev samtidig lagt beskeder online om, at parret holdt åbent hus for alle. Eller at de søgte efter partnere til en trekant.

Her er en af de afslørende beskedtråde mellem de ansatte i eBay, som planlægger, hvordan de kan få parret bag bloggen knust. Politifoto

Topchef involveret

Hos eBay beklager man i dag sagen dybt og fortæller, at de seks involverede omgående blev fyret, da sagen blev kendt i efteråret sidste år.

Selvom den nu tidligere topchef Devin Wenig ikke er tiltalt, erkender eBay også, at han har kommunikeret 'upassende' om chikanen. Ifølge The Verge godkendte han således den digitale mobning af parret med beskeden om, at de 'skulle ned med nakken'.

Myndighederne har ikke offentliggjort parrets identitet, men bloggen, de driver, er ifølge dokumenter i sagen ecommercebytes.com.

Du kan herunder læse hele dokumentet, som FBI har lavet om sagen: