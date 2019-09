Sennheiser smider bombe på lydmarkedet

FØRSTE LYTTETEST: 3. generation af den trådløse Momentum-hovedtelefonen skal bide skeer med verdens største på markedet for mobil lyd - og 'tandsættet' bider godt, mener Ekstra Bladets tech redaktør

Aktiv støjreduktion? Tjek!

Stemmetjeneste? Tjek!

Design og materialer, der berettiger at smide 3000 kroner eller mere? Næsten tjek!

Da Sennheiser i dag offentliggjorde efterårets nyheder, blev der krydset mange bokse af på den tjeklisten, man skal bestå, hvis man vil bide skeer med giganter som Sony, Bose og på det seneste også Jabra.

Pr-foto

Sidder perfekt

Ekstra Bladet har allerede fået fingrene i den nye model kaldet Momentum Wireless (3. gen). Og selvom en eftermiddag med tasterne dybt begravet i nyheder fra techmessen IFA i Berlin, hvor også Sennheiser præsenterede deres nyheder, ikke viser alt, så er der grund til at være imponeret.

Denne første lyttetest afslører nemlig en hovedtelefon, der sidder perfekt på selv et stort hoved. Lyden virker også umiddelbart til at være i en helt særlig klasse.

Både under afspilning af musik og podcasts (Den Korte Radioavis!!!) leverer modellen et meget dækkende og bredt lydbillede, der burde tilfredsstille selv den kritiske 'lydforbruger'. Over-ear-hovedtelefonen er samtidig udført i særdeles lækre materialer og virker langtidsholdbar.

Ifølge Sennheiser er den nye model velegnet til at holde støjen ude i alle miljøer. Men også til at lukke den rigtige mængde af lyd ind, når man har brug for det. Vi tester de kommende uger, om det løfte holder. Pr-foto

Kvalitet koster

De kommende uger må resten så komme på en prøve: hvordan opfører den sig ude i trafikken? Kan den holde signalet under andre forhold end kontoret på Rådhuspladsen? Og er batteritiden så potent, at man kan holde liv i lyden i næsten 20 timer?

Ifølge Sennheiser er der også kælet for de forskellige niveauer af støjreduktion. Det hele styres fra appen, som vi ikke har brugt endnu. Det er derfor i sig selv imponerende, at en avanceret hovedtelefon, der normalt er afhængig af netop sin app, leverer så balanceret og et godt resultat direkte ud af salgskassen.

Og hvad med prisen, spørger flere sikkert nu? Den er ikke beskeden - 3299 kroner. Pyha.

AMBEO Soundbar er en anden af nyhederne fra Sennheiser. Pris: 18.999 kroner. Pr-foto