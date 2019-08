Ser du porno? Så følger Google med

Det er nok de færreste, der er så blåøjede, at de tror, man kan surfe porno i total anonymitet.

Men at der dybt begravet i tusindvis af pornosider er integreret teknologi, som konstant sender data fra din computer til firmaer som Google og Facebook, kommer nok bag på mange.

Mange deler data Ifølge en ny undersøgelse fra forskere på Cornell University i New York sendte 93 procent af de undersøgte pornosider data om deres brugere videre til andre firmaer.

Det har forskerne fundet ud af ved at analysere mere end 22.000 pornografiske hjemmesider. Hver 10. af dem havde trackere eller cookies, der sendte data fra brugerens computer til Facebook.

24 procent sendte data til softwarefirmaet Oracle, mens hele 74 procent delte data om brugerne med Google.

Der er ikke noget unormalt i, at hjemmesider smider cookies på brugernes computere, som herefter opsnappes af for eksempel Google. Ideen er nemlig, at man ved at følge brugerne rundt på nettet kan lave mere målrettet annoncering imod dem.

Følsomme data

Problemet er bare, at når data pludselig kommer fra dybt personlige handlinger som at se porno, så får datafirmaer som Google og Facebook adgang til viden, de aldrig burde have fået.

- Disse pornosider burde tænke mere over de data, de råder over. Og hvor følsomme de her data er. Helt som med sundhedsdata, siger Elena Maris, der står i spidsen for undersøgelsen, til New York Times.

- At beskytte disse data er afgørende for brugerne. Og vores undersøgelser viser altså, at disse hjemmesider og platformene ikke virker til at have gennemtænkt tingene særligt godt.

Techgiganter: I strid med vores regler Ifølge både Google og Facebook er det i strid med deres regler, når der sker indsamling af data fra pornosider. Google tillader ifølge en unavngiven talskvinde heller ikke målrettet annoncering på baggrund af brugernes seksuelle præferencer.

Kan smelte data sammen

Når man spørger firmaer som Google om deres brug af disse cookies, så er standardsvaret, at der er tale om anonyme data. Men den forklaring giver forskerne ikke meget for.

Data ryger nemlig rundt til alle mulige aktører på nettet, som vil være i stand til at smelte data om dit pornoforbrug og dine seksuelle præferencer sammen med andre data, der i sidste ende kan føre frem til dig.

Men selv uden at kunne sætte et præcist navn på de enkelte pornobrugere er det dybt problematisk, at annonceprofiler hos for eksempel Google indeholder data fra dit pornoforbrug.

- Det kan være meget følsomme data, der bliver delt, mener Elena Maris fra Cornell University.

- Brugerne burde være mere oplyste om det her.

