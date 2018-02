Sidste års fladskærm er det bedste køb

Du kender måske fornemmelsen fra, når du køber ny bil. For når modellen først køres ud fra forhandleren, taber bilen hurtigt en formue i pris.

Sådan er det også med fladskærme. De er dyre i begyndelsen, men vil efter få måneder som nyhed tage et voldsomt dyk i prisen.

Ekstra Bladet har gennem et år overvåget priserne på mest populære modeller. Og mønsteret er klart: du gør en rigtig dårlig handel, hvis du her i foråret kaster dig over de nyeste modeller.

Ganske vist får du den seneste smart-tv-teknologi og en lettere forbedret billedkvalitet. Designet kan også være ændret, men du betaler dyrt for at være med på nyhederne.

Se også: Test: Smart lys er mere voksen men har rødder i fortiden

Køb ekstern tv-boks

Går du i stedet efter sidste års model kan der være mere end 50 procent at spare på et fjernsyn, der fortsat er fremragende, afslører vores data.

Hverken på billedkvalitet eller lyd bør du være bekymret over at købe en snart udgået model. Derimod kan der være sket ting med smart-tv-delen, som betyder, at tv-producenten allerede er holdt op med at opdatere modellens apps.

Løsningen her er dog nem. Glem alt om tv-producenternes nogle gange halvdårlige smart-tv-funktioner og brug lidt af gevinsten fra at købe en gammel model til at investere i en ekstern tv-boks.

Vores anbefaling er klart, at du går efter den nyeste 4K-model fra Apple, som koster 1699 kroner med 64 gigabyte plads. Du kan også købe den mindre model med 32 gigabyte til 1499 kroner.

Se også: Glem bare mobiltelefonen: Brug din stemme til at gå på nettet

Vælg forhandler med omtanke

Alternativet er Googles Chromecast Ultra, der kan streame i 4K og koster 630 kroner. Ulempen ved denne model er, at du skal have fat i din mobiltelefon eller tablet for at betjene den. På Apple TV 4K følger der en fjernbetjening med, som også kan styre lyden på dit fjernsyn.

Selv om det kan være fristende, skal man være varsom med hovedløst at vælge forhandler efter den laveste pris. Overvej om det er en forhandler du kan have tillid til. Hvad siger andre om deres handel med firmaet?

Husk også at nogle af netforretningerne holder til i udlandet og kan være umulige at få kundeservice fra. Hvis prisforskellen mellem billigste netforhandler og en forretning med fysiske butikker er nogle få hundrede kroner, anbefaler vi klart, at du går efter en fysisk forretning eller som minimum en e-mærket forretning med dansk firmaadresse.

Se også: Salget af fladskærme falder voldsomt i Danmark