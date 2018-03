Sikkerheden er knækket i iPhone: Sådan sikrer du dig

Israelsk firma hjælper myndighederne med adgang til låste telefoner - du kan beskytte dig med et bedre password og ved at fravælge skytjenester

Det israelske firma Cellebrite har haft held med det, som Apple i årevis har frygtet.

Firmaet kan mod betaling hjælpe politiet og andre myndigheder fra hele verden med at bryde ind i låste iPhones og iPads uanset model, skriver det anerkendte medie Forbes.

Nægtede at hjælpe

Cellebrite blev offentligt kendt, da firmaet for et par år siden hjalp FBI med at bryde sikkerheden i en iPhone, som tilhørte de mistænkte fra et terrorangreb i San Bernardino.

FBI forsøgte dengang først at overbevise Apple om, at firmaet skulle træde til og åbne telefonen. Men af princip nægtede ledelsen i Apple, selvom sagen førte til stort politisk og juridisk pres.

Pludselig opgav FBI dog at forfølge sagen videre over for Apple, da det israelske firma angivelig løste problemet og åbnede telefonen.

Kan taste uendeligt

Siden har Cellebrite forfinet sin teknik, hvor man snyder Apples enheder til at tro, at et password ikke er blevet tastet ind flere gange, end systemet normalt tillader.

På den måde kan teknikerne hos Cellebrite blive ved med at taste koder ind, indtil de rammer den rigtige. Og uden at telefonen pludselig lukker ned eller i værste fald sletter alt indhold af sig selv:

’Vores service tilbyder at hente mails, data fra programmer, lokationsdata og logs ud fra systemet’, forklarer en talsmand i en mail til Forbes.

’Myndighederne kan sende den beslaglagte enhed ulåst til os, med den rigtige kode eller bruge vores avancerede service til at låse enheder op.’

Ifølge eksperter er det skræmmende, at Cellebrite uden forbehold nu tilbyder at låse selv helt nye iPhones op. Det er nemlig i direkte strid med, hvad Apple tidligere har sagt om, at firmaer som Cellebrite alene kan bryde ind i telefoner og tablets af ældre dato.

Drop skytjenester Hvis du vil være helt sikker på, at uvedkommende ikke pludselig får adgang til dine data, så anbefaler sikkerhedseksperter, at man - ud over bedre password - dropper at lave backup af sin telefon på iCloud og andre tjenester som Google, Dropbox og Amazon.

Beskyt dig bedre

Sagen sætter ifølge Dan Guido fra sikkerhedsfirmaet Trail of Bits endnu en gang fokus på, at brugerne skal være bedre til at beskytte deres enheder mod uønsket adgang. Myndigheder i mange lande er nemlig parate til at gå langt for at få fingrene i borgernes data:

- Uanset den metode, som Cellebrite bruger, kan de ikke med ren magi gætte sig til den rigtige kode. De er nødt til at taste sig til den, siger sikkerhedseksperten til arstechnica.com.

- Og det ville ikke være så let, hvis passwordet var længere end blot fire cifre.

Apple har flere gange tidligere opfordret sine brugere til at vælge mere avancerede passwords, hvor der både indgår tegn, tal og bogstaver.

Det meste af tiden kan man nemlig nemt få adgang til telefonen med et fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse på iPhone X.

