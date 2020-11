Singles day: Langt mellem tilbuddene

PRISANALYSE: Blot fire procent af onlinebutikkernes produkter er på tilbud i dag - og der er en stor risiko for at gøre en dårlig handel

Den kinesiske indkøbsdag, singles day, markeres også herhjemme i dag. Men ifølge en prisanalyse, som prisportalen PriceRunner har onsdag morgen, er der langt mellem tilbuddene.

Analysen er lavet af mere end 34.500 priser på de 50 mest populære produkter, du kan købe hos de 50 største onlinebutikker i Danmark. Og blot fire procent af produkterne er på tilbud i dag.

Sidste år var tallet seks procent.

Mange falske tilbud

Sammenligner man med den kommende black friday, er singles day tilbudsmæssigt en parantes. På black friday ventes nemlig næsten hver femte produkt i onlinebutikkerne at komme på tilbud.

Man skal ifølge analysen af singles day samtidig se sig rigtigt godt for, inden man slår til. Fire ud af 10 produkter er falske tilbud, hvor priserne den seneste tid er sat op for så at falde på singles day.

Du kan i tabellen herunder se, hvilke produktkategorier der faktisk er mest at spare på, når du finder et ægte tilbud i dem: