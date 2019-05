Sjov lommeprinter er sommerens gadget

ANMELDELSE: HP Sprocket 200 er for dyr at indkøbe og kostbar at bruge - men den er også et sjovt bekendtskab

Den er lidt fjollet, en smule for dyr at indkøbe og alt for dyr at putte fotopapir i.

Alligevel er lommeprinteren HP Sprocket 200, som Ekstra Bladet har testet de seneste uger, en af sommerens sjoveste gadgets.

Printeren lades med det lidt forældede microUSB-stik. Foto: Heine Jørgensen

Kan klæbes op

Det koster op til syv kroner at printe et billede i pasfoto størrelse direkte fra sin mobiltelefon. Men så kan du også få papiret i en klæbbar udgave, der kan sættes på køleskabe og andre overflader.

Billedkvaliteten er desværre ikke helt i top, men rigeligt til det formål som lommeprinteren er tænkt til. Nemlig sjove situationer på farten man gerne omgående vil dele på papir med andre.

Der er ikke lang levetid i det indbyggede batteri - du får brug for adgang til en stikkontakt, hvis du vil printe flere billeder på kort tid. Foto: Heine Jørgensen

Batteri med måde

Printeren har indbygget batteri, men det er ikke mange print værd. Så regn med at du skal have adgang til en stikkontakt. Til gengæld er det forrygende nemt at sætte printeren op via den gratis app, du også kan bruge til redigering.

Udover de lidt for mærkelige muligheder, så sådan en app indeholder, kan du for eksempel dele et enkelt billede op i flere enkeltbilleder. Du kan også styre, hvordan farvemætningen skal være i billederne.

Som jeg allerede har konstateret, ER den lille lommeprinter fra HP sjov og vil vække glæde i hjem med børn og barnlige sjæle. Men forvent ikke for meget - så bliver du heller ikke skuffet.

Det er nemt at lægge papir i printeren. Og du kan bruge det lille rum til dine printede billeder, når du transporterer dem. Foto: Heine Jørgensen

