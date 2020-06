Skærmen redder den

Pladsen er trang på markedet for mobiltelefoner til 3000 kroner eller mindre. Alligevel forsøger Sony, der er bedst kendt for dyrere smartphones, nu at klemme sig ned mellem modellerne fra for eksempel Motorola og Nokia.

Og det begynder godt for modellen med navnet Xperia 10 II. Den læner sig op af det designsprog, som andre nyere modeller i serien har. Det betyder, at den ligner et flagskib med sin aflange form, der ligger godt i hånden.

Materialevalget er til den forholdsvis lave pris også rigtigt fint. Og du får et seks tommers OLED-display med Gorilla Glass 6 med i købet. Netop skærmen er også det, som redder telefonen, da 21:9-formatet og Sonys skærmteknologi leverer et helt igennem godkendt resultatet.

Lidt for langsom

Problemet er blot, at der skal noget frem på skærmen i en fart. Her kan Xperia 10 II bare ikke rigtig følge med. Under vores test opførte telefonen sig en kende for sløvt.

Særligt når der blev brugt mange programmer eller skulle tages billeder. Qualcomm Snapdragon 665-processoren og de fire gigabyte RAM burde ellers kunne levere et bedre resultatet.

Så forklaringen ligger muligvis i Sonys fortolkning af Android-styresystemet, hvilket så kan løses med fremtidige opdateringer.

Telefonen er beskyttet mod vand og støv. Det er godt. Foto: Sony

Læser skuffer

Sløvheden slår som nævnt igennem, når du tager billeder. Og helt som med afviklingen af programmer, opleves det på en irriterende måde, hvor man langsomt mister tilliden til, om telefonen nu kan følge med. For nogle gange kan den godt - andre gange slet ikke.

Også læseren til fingeraftryk, der sidder på siden, skuffer. Det gjorde den i øvrigt også i forgængeren Sony Xperia 10.

På den positive side tæller muligheden for at sætte ekstra hukommelse (via et microSD-kort) i telefonen, der allerede ved fødslen har 128 gigabyte intern lagerplads.

Brug for forbedring

Batteritiden er også helt fin, da telefonen uden problemer arbejder sig igennem et døgn - og lidt til. Der er ikke trådløs opladning, da modellen oplades via et USB-C-kabel. Telefonen understøtter hurtigopladning, men du skal købe hurtigladeren som ekstraudstyr. Og så er der i øvrigt et mini jackstik indbygget.

Og dommen? Tjaaah, hvis jeg var på jagt efter en billige mobiltelefon, ville jeg ikke vælge Xperia 10 II. Dertil er alternativerne i samme prisklasse ganske enkelt bedre.

Eneste løsning for Sony er derfor at levere en samlet pakke, der hænger bedre sammen. Eller holde sig til de dyrere modeller.

Skærmen er et klart fortrin ved den nye model. Foto: Sony

