Skævt tastatur gør hverdagen sundere

Med mindst 40.000 timers erfaring i fingre og håndled vil jeg tillade at udnævne mig selv til ekspert.

I hvert fald når det gælder kunsten at slide en computermus og et tastatur ned.

Heldigvis hører jeg ikke til i gruppen af ’kontormus’, der også slider min håndfysik ned. Indtil videre har jeg været forskånet for bare antydningen af smerter fra de mange timer foran computerskærmen.

Men sådan er det langt fra for alle, der lever af at rulle gennem arbejdslivet på en kontorstol. De får musearm og ondt de mærkeligste steder, når også arbejdet på tastaturet skader dem.

Satser på ergonomi

I mange tilfælde er løsningen at tjekke sin sidestilling og arbejdsrutiner. Der er meget at hente, hvis man indstiller sit skrivebord og udstyr korrekt. Og hvis man husker med jævne mellemrum at få sig rejst og rørt, før den næste opgave skal løses.

Men det rigtige udstyr kan også gøre en forskel, hvilket Logitech beviste, da de i 2018 lancerede den ergonomiske mus kaldet MX Vertical.

Den var i sandhed en skæv sag, men efter ugers tilvænning endte musen med at blive en af mine foretrukne, hvilket den fortsat er.

Om det samme sker med dagens testudstyr, nemlig det nye tastatur Logitech ERGO K860, kræver længere tid end nogle ugers test at vurdere.

Stærkt bud mod smerter

For helt som musen er det nye tastatur skævt. Og mere skævt end mine hænder har nået at vænne sig til.

Der er dog ingen tvivl om, at for de rigtige brugere er ERGO K860 et stærkt bud på ’hammeren’, der kan løse deres problemer med smerter fra tastearbejde.

Igen som musen er tastaturet bygget op efter den naturlige måde, mennesker sidder på.

Det betyder, at håndled støttes markant bedre, end et normalt tastatur er i stand til.

Faktisk er en god del af underarmen støttet af den polstrede og kurvede håndledshviler, der er fastmonteret tættest på brugeren.

Kan styre tre enheder

Som andre nyere mus og tastaturer fra Logitech får du også avancerede muligheder for at indstille udstyret med i købet.

Derfor kan det bruges som tastatur på op til tre enheder, hvor tastatur og mus skifter mellem dem, ved at du flytter cursoren eller trykker på en knap.

Funktionen kaldet Flow er ganske enkelt genial!

Her er dommen Hvis du har ergonomiske problemer med dit tastatur, er ERGO K860 bestemt værd at overveje. Det er solidt og logisk bygget til dem, der har brug for en helt anden håndstilling, end et normalt tastatur kan give. Overvej også musen MX Vertical som er god.