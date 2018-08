Skal den perfekte computer virkelig koste 32.899 kroner?

10.800 kroner.

Så meget skal du betale, hvis du laver en enkelt ændring i din bestilling af den nyeste 13 tommers MacBook Pro og vælger harddisken på to terabyte frem for standardudgaven med de mere beskedne 512 gigabyte.

Endnu dyrere bliver det, når købet gælder 15 tommers udgaven, og du går fra 512 gigabyte til de maksimale fire terabyte. Vær så god at betale 27.520 kroner ekstra!

Vi er med andre ord i superklassen, når det gælder Apples bærbare årgang 2018. Måske er det også derfor, at maskinerne i disse øverste luftlag markedsføres som den professionelles værktøj.

Og hvilket værktøj det er. For glemmer vi et øjeblik prisen, er det svært ikke at elske det produkt, vi har testet et par uger.

Tastatur er 'bagt' færdigt

Ganske vist er designet som på forgængeren, og brugeren skal stadig trækkes med den indbyggede Touch Bar i toppen af tastaturet.

Det er en tvivlsom gimmick, som Apple aldrig giver slip på, men som vi gerne så ført tilbage til fortidens normale, fysiske F-taster.

Men lad det nu ligge. Vi glæder os i stedet over, at MacBook Pro har fået det tastatur, som burde være sat i 2017-modellen.

Talrige brugere har således kæmpet med, at det lidt for flade, smarte tastatur sætter sig fast, når der først er krøbet nogle krummer ned i det.

Apple har i stilhed løst problemet ved at sætte en gummimembran i tastaturet, der som en sidegevinst bliver mere lyddæmpet.

Som med andre Apple-valg er der dog flere 'religioner: dem, som hader det flade tastatur. Og dem, der godt kan leve med det.

Jeg tilhører sidstnævnte gruppe, da det er et fint tastatur, men ærgerligt at tidligere købere endte som testkaniner for et ikke helt færdigt produkt.

True Tone indbygget

En anden forbedring er sket i skærmen, der nu har fået True Tone-funktionalitet, som allerede kendes fra iPad Pro og nyere iPhone.

Når du slår True Tone til, måler computeren lyset i de omgivelser, du sidder i. Og tilpasser så skærmen til netop den lyssætning.

Vi oplevede True Tone som en klar forbedring under dagligt brug, men lever du af billedbehandling eller videoredigering, som maskinen er bygget særligt til, vælger du nok at slå funktionen fra det meste af tiden.

Og nej, trods de vilde priser er skærmen fortsat ikke ægte 4K, men meget tæt på.

Det er tydeligt, at MacBook Pro er bygget til den professionelle bruger. Foto: Apple

Bærbart kraftværk

Som det fremgår af indledningen til denne test, er det de interne muskler som processoren, RAM og SSD-harddisk, der for alvor får prisen på MacBook Pro årgang 2018 til at vokse.

Særligt i 15 tommers udgaven kan du for alvor tale om et bærbart kraftværk, der i sin dyreste udgave (58.479 kroner!), tilfredsstiller selv meget store krav til at kunne behandle enorme mængder af data lynhurtigt.

Og er det ikke nok, kan du tilslutte adskillige eksterne grafikkort via de indbyggede USB-C/Thunderbolt porte.

Apple tager lidt over 1500 kroner for dette etui til MacBook Pro. Det er ganske anvendeligt og lækkert at bruge. Pr-foto

Som et sweizerur

Så skal den perfekte computer virkelig koster 30.000, 40.000 eller måske over 50.000 kroner? Svaret afhænger helt af dine behov.

For mange brugere vil en MacBook Pro i mindre og billigere konfiguration - priserne begynder ved 11.499 kroner uden Touch Bar og Touch ID - være rigeligt. Eller måske er selv en MacBook uden Pro som efternavn nok.

Men vi kommer ikke udenom, at Apple med sine 2018-versioner har givet et ganske solidt svar på, hvordan en perfekt bærbar computer ser ud.

Samspillet mellem hardware og software er velsmurt og præcist som et sweizerur. Alt står med andre ord snorlige, hvilket man også bør forlange til den pris.

