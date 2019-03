Skamløs luksus til ørerne

Hvor går smertegrænsen, når det gælder prisen for gode in-ear-hovedtelefoner?

I Danmark og på andre velstående markeder flytter prisen sig hele tiden op og har nu nået næsten 3000 kroner for den bedste kategori.

Naturligvis ligger Bang & Olufsen i netop dette prisleje med opgraderingen Beoplay E8 2.0. Som navnet antyder er den nye version af luksus in-ear-hovedtelefonen Beoplay E8 blevet pudset af - primært med muligheden for at oplade det medfølgende etui trådløst.

Det er vigtigt, at du finder de rigtige øredutter, hvis du vil have fuld glæde af investeringen. Pr-foto

Bare en gimmick

Den funktion er dog mest af alt en gimmick, som de fleste sagtens kan leve uden. Derimod er lydkvaliteten, komforten i hovedtelefonerne og byggekvaliteten svær at sætte en kritisk finger på.

Tidligere har komforten af flere af de in-ear-hovedtelefoner, som Bang & Olufsen producerer, ellers fået en hård medfart i vores spalter. Men ikke denne gang.

Beoplay E8 2.0 rammer ganske enkelt plet - især hvis du søger for at finde den rigtige størrelse af øredutter, inden du tager enheden i brug.

Vi er også ganske tilfredse med B&O's app, der gør det muligt at kontrollere og opdatere hovedtelefonerne, når der er ny firware klar.

Byggekvaliteten er helt i top i Beoplay E8 2.0 - det må man også forvente, når prisen er så høj. Pr-foto

Gode alternativer

Det er dog lidt ærgerligt, at B&O efteraber de unoder, som særligt Sennheiser står bag. Nemlig at lade al betjening på hovedtelefonerne ske med touchknapper.

Sennheiser er så markant ringere og direkte svær at navigere rundt i. Her er Beoplay-udgaven lidt nemmere og mere logisk.

Alligevel havde vi foretrukket, at der var mulighed for at foretage fysiske klik på for eksempel en volumenknap, som det kendes fra Jabras roste Elite T65-serie.

Netop Elite T65-serien fra Jabra er umiddelbart også et stærkt alternativ til Beoplay E8 2.0, hvis du ikke vil bløde de næsten 3000 kroner, som B&O forlanger.

Og hvis du ikke kan leve uden trådløs opladning af etuiet og hovedtelefoner, kan du vælge den nyeste version af Apples AirPods.

