Skandale: Deler dit ansigt med rigmænd

ANSIGTSGENKENDELSE: Omstridt firma lovede, at app med milliarder af billeder kun kan bruges af godkendte myndigheder - men det er løgn

Først henter man milliarder af billeder ud fra blandt andet Facebook, YouTube og tusindvis af andre hjemmesider. Så laver man en avanceret app, du i løbet af et øjeblik selv kan uploade et billede til og få et sikkert svar på, hvem der er på det billede, du har delt med appen.

Netop sådan har firmaet Clearview AI opbygget en global database, der kan afsløre så godt som alle mennesker ud fra deres ansigt.

Arbejdet er sket i hemmelighed, men firmaet er i år blevet afsløret af New York Times. Og da det skete, garanterede Clearview AI, at det skam kun er godkendte myndigheder, for eksempel politiet, der kan købe sig adgang til de dybt private data.

John Catsimatidis er blevet milliardær på sine supermarkeder. Og han er nidkær om, hvem datteren omgås. Derfor var appen fra Clearview AI også ganske brugbar, da han skulle tjekke, hvem hun datede. Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Tjekkede datters date

Men selvsamme avis har netop afsløret, at det er løgn.

Blandt andre milliardæren John Catsimatidis, der ejer en kæde af supermarkeder i USA, har således fået privat adgang til appen og brugt den til at afsløre, hvem hans datter var på date med.

Da datteren og daten troppede op på en restaurant, fik Catsimatidis tjeneren til at tage et billede af manden. Det uploadede milliardæren herefter til appen, der omgående fandt ud af, hvem daten var.

Appen er også blevet brugt til at afsløre butikstyve, der stjal dyr is fra Catsimatidis' supermarkeder.

Ifølge New York Times er milliardæren imidlertid blot en af adskillige rigmænd - primært investorer - der via deres personlige kontakter til Clearview AI har fået adgang til appen.

Angiveligt er blandt andre skuespilleren Ashton Kutcher blandt dem, der løber rundt med appen på sin telefon. En app, han offentligt har kaldt dybt skræmmende.

Ashton Kutcher er kendt for sit skuespil, men også en meget aktiv investor i flere teknologivirksomheder. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Kan ende i Danmark

Stifteren af Clearview AI, Hoan Ton-That, kan ifølge New York Times ikke se problemet.

Han mener, at appen - der med stor sandsynlighed indeholder dit ansigt - svarer til Googles søgemaskine.

I Danmark arbejder politiet i øvrigt for at få lov til at bruge ansigtsgenkendelse i stort omfang i det offentligt rum.

Sker det, kan de også købe sig adgang til Clearview AI, der blandt andre har Peter Thiel som investor. Thiel ejer analysefirmaet Palantir, som netop dansk politiet har betalt millioner for at skabe en digital database til efterforskning.

