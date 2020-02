Skandale-direktør løber fra kæmpe regninger

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Det er langt fra første gang, at Arvin Mazaheri fra Facebook-fupfirmaet Marketing Saver har problemer med at afregne moms og skatter korrekt.

Det afslører en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået i en række af tvangslukkede og konkursramte selskaber, den unge forretningsmand har stået i spidsen for.

I disse uger forsøger kurator og advokat Thomas Torre Christiansen således at redde trådene ud efter konkursen i selskabet AM Telemarketing 2017 ApS, som Arvin var direktør i. Her er skattekontoen ifølge advokatens redegørelse overtrukket med 25.795,33 kroner, men beløbet kan blive større, når Gældsstyrelsen har opgjort kravet fra Skat.

Gemmer sig i Vietnam

Mens Arvin ingen problemer har med at være med på telefonen i de retssager, han og Rasmus Gutfelt Skalbo har anlagt mod flere bondefangede firmaer, kan hverken kurator eller Sø- og Handelsretten i dag få kontakt med ham i sagen om AM Telemarketing 2017 ApS.

Det fremgår i stedet af redegørelsen fra Thomas Torre Christiansen, at en tidligere ansat i selskabet oplyser, at 'direktøren (Arvin, red.) nu er udrejst til Vietnam.' Og at der ingen aktiver er fundet i selskabet.

Arvin Mazaheri har en række af lukkede firmaer bag sig, hvor hverken Skat eller andre kreditorer fik deres penge. Pr-foto

Efterlod momsregning

Samme mønster går igen i Markering-Partners IVS, der som det nuværende Marketing Saver bondefangede kunder til at tegne dyre kontrakter på ubrugelig markedsføring.

Her mangler der ifølge en opgørelse fra Gældsstyrelsen at blive betalt moms for 26.074,04 kroner.

Erhvervsstyrelsen krævede og fik sidste år tvangsopløst selskabet, som Arvin Mazaheri stod bag. Det skete, fordi selskabet ikke havde registreret en lovlig ledelse og heller ikke vil oplyse de legale ejere.

Betalte ikke a-skat

Endnu større er gælden efter Sales Opportunity IVS, der som Arvins andre personlige selskaber var hjemmehørende i Odense.

Her mangler Skat at modtage 177.835,07 kroner. Størstedelen af beløbet er manglende A-skat, men Skat har også indregnet moms for mindst 36.000 kroner, som man skønner aldrig er blevet indberettet korrekt.

Også i denne sag er det Erhvervsstyrelsen, der måtte gribe ind og forlange selskabet tvangsopløst, da det ingen lovlig ledelse havde.

Gik ned med stress

Modsat de andre sager mødte Arvin Mazaheri faktisk op i retten og afgav sin forklaring om problemerne i Sales Opportunity IVS.

Det fremgår af retsbogen hos skifteretten i Odense, at de ansatte ifølge ham har fået deres løn for salg af abonnementsaftaler, men det er en anden end Arvin, der stod for indeholdelsen af a-skatten, forklarede han.

Problemet for firmaet var bare, at kunderne annullerede deres abonnementer, hvilket gav selskabet et stort tab. Han forklarede samtidig det store kludder i regnskabet med, at 'han har været nede med stress.'

Arvin Mazaheri ønsker ikke at udtale sig om sagen i Ekstra Bladet.