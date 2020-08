Skolestart presser prisniveauet ned

BÆRBARE: Der er op til 3000 kroner at hente i rabat, hvis du timer dit indkøb korrekt

Der er ekstra rabat at hente i disse uger, hvis du er på jagt efter en ny bærbar computer.

Ifølge en frisk prisanalyse, som PriceRunner har lavet for Ekstra Bladet, er den aktuelle skolestart nemlig med til at presse priserne ned.

Det er ikke alene studerende, der kan gøre et kup. Generelt er konkurrencen om at få kunder i butikken i perioden, der strækker sig et stykke ind i september, voldsom.

Corona satte gang i salg

PriceRunners data viser også, at august netop er den måned på året, hvor danskerne køber flest bærbare.

Men den aktuelle coronakrise har skubbet til udviklingen, så der fra marts i år og frem til nu er blevet købt markant flere både bærbare, printere og tablets.

Forklaringen er naturligvis det stigende behov for at arbejde hjemmefra, som corona har udløst.

Og der er mange penge at spare, hvis man kender sin besøgstid. I analysen af prisudviklingen på de mest populære bærbare kan man nemlig se, at rabatten nemt rammer 1000 kroner og i nogle tilfælde op til 3000 kroner.

Det kræver dog, at man er parat til at vælge modeller, der ikke netop er kommet på markedet. Først efter nogle måneder og typisk et halvt år falder priserne på stadig gode modeller markant.

Her er det dyrere Det giver økonomisk god mening at undgå at købe en ny bærbar fra december til marts. Ifølge tallene fra PriceRunner skruer butikkerne nemlig op for priserne i den periode. Derimod er der som nu penge at spare til Black Friday sidst i november.

Stort prisspænd

Det mest søgte mærke er ifølge PriceRunner Lenovo, som er tæt fulgt af HP og Apple.

Sidstnævnte skal man imidlertid være heldig med at få stor rabat på, da den amerikanske gigant er eksperter i at holde priserne på et fast højt niveau.

Men også her er der penge at spare for dem, der timer købet helt rigtigt. Ikke mindst fordi der er et stort prisspænd mellem de billigste og dyreste butikker.

Konsekvensen er, at der kan være mere end 20 procent at spare alene ved at vælge en MacBook fra den rigtige butik.

Husk at tjekke butik

Uanset mærker er der flere områder, du skal have styr på. For eksempel anbefaler vi altid en bærbar med mindst otte gigabyte RAM og mindst 256 gigabyte lagerplads. Du kan leve med 128 gigabyte, men det er absolut det mindste, du skal acceptere.

Husk også at tjekke anmeldelserne af de bærbare, du overvejer at købe. Og butikken, som du vil købe hos. Kun på den måde kan du sikre dig, at du rammer plet og ikke ender som sorteper.