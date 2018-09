Skræm netsvindlerne væk med dette MobilePay-trick

Livet bliver nu en del sværere for de mange svindlere, der opretter falske annoncer på nettet, men aldrig sender den vare, de har lovet.

Som Ekstra Bladet flere gange tidligere har afsløret, har svindlerne ellers nemt spil, når de via stråmænd eller med falske navne sætter attraktive produkter til salg på Den Blå Avis og lignende platforme, hvor private handler med private.

Men MobilePay og handelsplatformen Tradono, der formidler brugt tøj på nettet, er netop gået sammen om en ny teknologi, der kan gøre nethandel sikrere.

MobilePay: Flere kan komme med Hos MobilePay er håbet, at det nye system kan give brugerne en bedre beskyttelse, selv om risikoen for svindel i selve MobilePay-systemet i dag er lille. Hvis teknologien bliver en succes hos Tradono, kan flere platforme fremover blive koblet på systemet.

Forsikret mod snyd

Med det nye og helt frivillige system får sælgerne først deres penge, når der er sendt en vare via fragtfirmaet DAO. Der skal samtidig betales med MobilePay.

På den måde kan de data, sælgeren bruger i sin annonce på Tradono, nemlig tjekkes op mod de data, som MobilePay har. Det skal gøre det umuligt at forfalske sin identitet over for køberne.

- Simpel svindel, hvor der aldrig kommer en vare, er noget, vi i høj grad støder på. Og det sker i stigende grad, at en køber overfører pengene og aldrig hører mere, fortæller Mads Aarøe Mathiesen, der er direktør for Tradono. Han tror så meget på det nye system, at køberne udstyres med en garanti for, at de kan få op til 100.000 kroner tilbage, hvis de alligevel bliver svindlet.

- Det er meget sjældent, at vi ser problemer, når der er sendt en pakke. Men bliver der alligevel svindlet, er det nu vores og ikke kundernes problem.

5 råd om privat handel 1 Overfør aldrig penge til personer, du ikke kender eller er i tvivl om identiteten på. 2 Husk, at alt kan forfalskes på nettet. En kopi af et pas eller kørekort er ingen garanti for, at sælgeren er troværdig. Det er en ældre Facebook-profil med venner heller ikke. 3 Reager på løgne. Hvis du i annoncen bliver lovet, at man kan hente varen, skal løftet holdes. Når du opdager den første løgn, skal du omgående droppe købet. 4 Nogle priser er for gode til at være sande. Særligt hvis vi taler om meget eftertragtede varer. Er prisen lidt for god, skal du være ekstra skeptisk eller helt gå uden om sælgeren. Lad dig aldrig presse, hvis sælgeren truer med, at han sælger til nogle andre, hvis du ikke betaler med det samme. 5 Anmeld omgående, hvis du bliver snydt – og uanset beløbets størrelse. Både til Facebook eller andre salgssteder, du har brugt. Og til politiet. Jo hurtigere du anmelder, jo større er chancen for at svindleren bliver stoppet.

Brug for sikkerhed

Og der er i den grad brug for nye løsninger til at stoppe digital svindel.

Ifølge FICO, der er en af verdens førende leverandører af finansiel sikkerhedssoftware, ligger Danmark på en kedelig tredjeplads over europæiske lande med den største stigning i kreditkortsvindel.

- Det her lyder som et godt system, hvis det er gennemtestet og nemt for brugerne.

- Det er afgørende for succes, at brugerne ikke føler, at det gør det langsommere eller sværere for dem at handle, siger Gareth Williams, der er chef for svindel-afdelingen hos FICO. Men systemet kan ikke stå alene, advarer han.

- Bedre sikkerhed handler også om at forstå, hvordan den enkelte bruger normalt opfører sig. Og automatisk få stoppet svindlen ved de første tegn på svindel.

Bliver ikke gratis

Prisen for den nye sikkerhed er fem procent af handelsbeløbet, hvilket sælgeren og køberen skal deles om at betale.

Det betyder, at en nethandel på for eksempel 500 kroner samlet kommer til at koste 25 kroner ekstra.

Sådan præsenterer Tradono selv det nye system.