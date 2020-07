Slipper jerngreb om din iPhone

TIP OS: Kender du mere til sagen? Skriv til tech@eb.dk

Det har hidtil været umuligt for uafhængige reparatører i Danmark og mange andre lande at købe originale dele til iPhones direkte fra Apple.

Firmaet har holdt de originale dele i et jerngreb, så alene Apples egne reparatører eller nogle få autoriserede virksomheder har fået adgang til dem.

Konsekvensen har været, at alle andre reparatører har måttet bruge enten kopierede dele eller anvende originale dele, der tidligere har siddet i en iPhone. En såkaldt refurbished del.

Skal have en butik

Men nu udvider den amerikanske techgigant en ordning, der den seneste tid er blevet testet i USA, til Danmark og 32 andre lande.

'Independent Repair Program' (IRP) eller 'Uafhængig reparationsudbyder' hedder ordningen, hvor reparatører, der lever op til en række krav om fysiske butikker og Apple-certificeret personale, kan købe og bruge originale dele.

Der er dog markante forskelle mellem ordningen for autoriserede reparatører og så den nye ordning for uafhængige reparationsudbydere.

For eksempel kan deltagerne i IRP-ordningen ikke lavet reparationer, mens telefonen er under garanti. Det er også værkstedet og ikke Apple, der garanterer for reparationen.

Reparatørerne må heller ikke kalde sig autoriseret af Apple, men må modsat en autoriseret reparatør godt tilbyde kunderne at få deres enheder repareret med en kopidel, så længe de giver kunden valget mellem en original og en kopieret del.

Får kritik i USA

I USA har ordningen ført til kritik af Apple for at give firmaet alt for mange rettigheder i forhold til de uafhængige reparatører.

Ekstra Bladet har ikke kunne få en kopi af Apples danske kontrakt. Men i USA giver kontrakten Apple lov til at inspicere reparatørernes butikker, selv efter at de har forladt programmet skriver VICE-mediet Motherboard.

Apple får også kritik for, at reparatørerne i USA skal dele informationer om deres kunder med firmaet, ligesom ordningen ifølge Motherboard er ret bureaukratisk og gør det sværere for reparatørerne at udføre deres arbejde.

