Slut med alt-er-gratis: Nu vil YouTube have penge af dig

- Åh nej, endnu en musiktjeneste, vil flere sikkert tænke om de nye abonnementer fra YouTube.

Og jo, der er efterhånden mange. Både dem, som danske teleselskaber med skiftende succes lancerer, og de internationale som Spotify, Apple Music og Tidal.

Med så mange aktører bliver der en hårdere kamp om kunderne, hvilket Googles globale lancering af YouTube Music og YouTube Premium er et udtryk for.

Google har imidlertid et stærkt kort på hånden. For ikke nok med, at de betalende brugere får adgang til et musikkatalog af samme styrke, som alle de andre tjenester har. Techgiganten har YouTube og et omfattende videounivers, som for 20 kroner ekstra om måneden får en helt anden værdi for brugerne.

Eksperter i data

Samtidig er Google eksperter i at analyse data og kan tilpasse deres musiktjeneste til nøjagtigt det indhold, der passer på din brugerprofil.

Hvis man for eksempel har Spotify i dag og betaler for tjenesten, kan det med andre ord godt give mening at skifte. Allerede for de 99 kroner om måneden, som også Spotify tager, får man mere for pengene hos YouTube. I hvert fald hvis drømmen er endnu mere musikindhold i form af levende billeder.

Og for 119 kroner får man som nævnt musiktjenesten plus et reklamefrit og mere funktionelt YouTube.

En kedelig tendens er dog, at den øgede konkurrence tilsyneladende ikke fører til billigere abonnementer, men bare meget mere indhold og flere produkter at vælge imellem til ofte ganske ens priser.